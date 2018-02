Bourse Zurich: tentative de rebond après la correction de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse tentait mercredi matin de se remettre, à l'instar de ses homologues européennes, de l'accès de panique qui s'est abattu sur les places financières mondiales mardi. Elle suivait ainsi l'exemple de Wall Street. Tokyo a déjà bouclé sa séance du mercredi, sur des gains nettement moins téméraires que New York. La saison des résultats se poursuit sous nos latitudes avec Swisscom.Mardi, le Swiss Market Index avait reculé de 2,90% tandis que son indice de volatilité, le VSMI, a enflé d'un bon tiers mercredi. Malgré le rebond des Bourses américaine et asiatiques ces dernières heures, les investisseurs demeurent fébriles, à en croire Mirabaud Securities.Les spécialistes du courtier genevois associent les errements actuels du marché au trouble bipolaire, caractérisé par une humeur oscillant entre des périodes d'élévation et d'irritabilité.La progression des indices s'explique par la détente des taux liée à l'actualité politique aux Etats-Unis, selon Mirabaud Securities. Le président Donald Trump pourrait présenter mercredi un plan d'investissement sur dix ans destiné à rénover les infrastructures américaines. Par conséquent, les indices européens devraient ouvrir en hausse, selon l'établissement genevois.Du côté macroéconomique, la production industrielle allemande s'est essoufflée en décembre, cédant 0,6% par rapport au mois précédent. Les analystes tablaient sur une baisse de 0,5% sur un mois. Le déficit commercial français s'est encore creusé l'an dernier.Sous nos latitudes, le risque de bulle immobilière évalué par UBS s'est quelque peu estompé au quatrième trimestre de l'an dernier, sans toutefois disparaître.A 09h33, le Swiss Market Index (SMI) récupérait 0,77% à 8905,11 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,73% à 1459,56 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,77% à 10'257,98 points. Seul LafargeHolcim cédait du terrain sur les trente principales cotations de la place zurichoise, tandis que Richemont n'avait encore pas choisi de direction.Swisscom mis à part, l'actualité des entreprises était famélique. Le géant des télécommunications prenait 2,6% après des chiffres annuels mi-figue mi-raisin. Les bénéfices ont reculé, tandis que les recettes ont stagné. La performance ne satisfait qu'une partie des attentes des analystes.Le groupe a par ailleurs annoncé une intensification de son effort d'économies. La base de coûts devra être réduite de 100 mio CHF par an jusqu'en 2020, contre 60 mio auparavant. De nouvelles coupes sont prévues dans les effectifs, soit 700 postes de moins en 2018.Les bancaires Julius Bär (+2,3%), UBS (+0,8%) et Credit Suisse (+0,6%) se reprenaient après avoir connu une séance pour le moins houleuse la veille. UBS a vu son objectif de cours relevé par Berenberg, qui fonde quelques espoirs sur une reprise de la banque d'affaires.Les poids lourds défensifs Novartis (+1,2%), Nestlé (+0,9%) et Roche (+0,7%). Le géant alimentaire veveysan tirait notamment profit d'une hausse de l'objectif de cours par Goldman Sachs. Le géant bancaire américain a également amélioré l'objectif de cours de Zurich (+1,0%).Lindt & Sprüngli s'enrobait de 0,7%, en dépit d'une recommandation de vente de Goldman Sachs. Les analystes de la grande banque ne sont guère convaincus par les perspectives de croissance organique du chocolatier industriel.Sur le marché élargi, Helvetia cédait 0,3%. Très actif ce matin, Goldman Sachs a raboté la recommandation de l'assureur à "neutral" de "buy" auparavant. Les synergies apportées par le rachat de Nationale Suisse sont prises en compte dans le cours actuel du titre. Helvetia fait face à des risques réglementaires, selon les spécialistes de Goldman.Le fournisseur de l'industrie photovoltaïque Meyer Burger (+3,3%) a déposé une plainte pour violation de brevet contre l'entreprise Wuxi Shangji Automation Co. en Chine.Le laboratoire genevois Addex (+1,7%) a rengagé un de ses anciens fondateurs, en qualité de co-responsable de la recherche préclinique.fr/jh/lk(AWP / 07.02.2018 10h05)