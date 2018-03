Bourse Zurich: toujours dans le rouge à mi-journée, la Fed en point de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait largement dans le rouge lundi en milieu de séance. La semaine qui débute sera placée sous le signe de la Réserve fédérale américaine (Fed) dont le comité monétaire siègera mardi et mercredi pour la première fois sous la houlette de son nouveau président Jerome Powell. La majorité des experts s'attend à l'annonce d'une hausse des taux directeurs.Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities ont relevé que si M. Powell est connu pour être plutôt "consensuel" et qu'il ne devrait théoriquement pas sortir de la voie tracée par son prédécesseur Janet Yellen, il devrait "essayer de marquer la réunion de son empreinte". Sur la base des dernières statistiques économiques, la Fed pourrait aussi remonter son estimation moyenne du nombre de hausse de taux à venir.Pour IG Market, l'éventualité d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis a dominé la semaine passée et cela ne devrait pas changer beaucoup cette semaine, surtout si le président Donald Trump jette encore de l'huile sur le feu avec ses déclarations. Pour ces experts, il est également établi que la Fed annoncera une augmentation de taux. On s'intéressera surtout aux prévisions conjoncturelles et des taux de la banque centrale US.Les investisseurs suivront aussi le G-20 avec la rencontre à Buenos Aires des ministres des finances et des banquiers centraux. Les relations commerciales mondiales y constitueront le thème dominant.En Suisse, la saison des résultats connaîtra un nouveau point d'orgue mardi avec les données d'un grand nombre d'entreprises, dont Partners Group pour les "blue chips". La semaine sera aussi marquée par l'arrivée de trois petits nouveaux à la cotation sur SIX: Asmallworld mardi, suivi jeudi par Sensirion et vendredi par Medartis.Vers 11h50, le SMI cédait 0,54% à 8834,76 points, avec un plus bas à 8797,97 et un plus haut à 8867,80. Le SLI perdait 0,40% à 1454,88 points et le SPI 0,48% à 10'297,07 points. Sur les trente valeurs vedettes, 23 reculaient et sept montaient.Swatch (+2,8%) venait en tête du petit peloton des gagnants, suivi par Aryzta (+2,4%) et Partners Group (+0,9%). Ce dernier publiera ses résultats annuels mardi et, avant cela, Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours et a confirmé "buy". L'analyste a notamment relevé ses attentes de recettes et de bénéfice net jusqu'en 2019.Morgan Stanley a relevé la recommandation de la porteur Swatch à "overweight", après "equal weight", et a augmenté l'objectif de cours, tout comme celui de la nominative Richemont (+0,4%) pour laquelle il a maintenu "overweight". Le luxe sera à l'honneur dès mercredi à Baselworld.Les plus gros perdants du moment étaient ABB, Swisscom et Sika (tous -1,0%).Les poids lourds Novartis et Nestlé (chacun -0,7%) pesaient sur l'indice. Roche (-0,5%) résistait un peu mieux.Aux bancaires, Credit Suisse (-0,6%) doit renouer avec les bénéfices après avoir achevé d'ici la fin de l'année son processus de restructuration, a affirmé le directeur général (CEO) de la banque, Tidjane Thiam, dans une interview à la chaîne CNBC. Julius Bär et UBS cédaient également 0,6%.Le bon Schindler (-0,4%) ne profitait pas d'une analyse de Liberum qui a relevé l'objectif de cours et confirmé "hold". Dans l'ensemble, les analystes voient un risque de ralentissement de la croissance pour le domaine des biens de consommation et recommandent de ne surpondérer que les actions avec une forte croissance du dividende.Lonza (-0,4%) est désormais suivi par Kepler Cheuvreux qui a entamé la couverture du titre sur une recommandation "buy", assortie d'un objectif de cours de 284 CHF, estimant que le groupe est bien positionné pour profiter de l'essor attendu sur le marché des médicaments.Dufry (-0,2%) a fait l'objet d'une analyse de Kepler Cheuvreux qui a abaissé l'objectif de cours et a confirmé "buy". Le cours de l'action dépend fortement des incertitudes autour de la participation du chinois HNA et d'une évolution plus faible que prévu des marges.Sur le marché élargi, Hiag (+1,2%) a publié ses résultats 2017, en hausse à tous les niveaux et supérieurs aux attentes les plus optimistes. Les actionnaires bénéficieront d'une augmentation du dividende.Wisekey (+3,5%) a annoncé une intégration avec IBM destinée à sécuriser l'échange de données sensibles entre les périphériques sur les réseaux d'objets connectés (IoT) et la plateforme IoT du groupe américain.Vendredi soir, les actionnaires d'Addex (+0,7%) ont accepté une multiplication par près de deux du capital-actions ordinaire à 28'564'031 de titres, contre 15'526'454 précédemment. Les nouveaux titres de 1,00 CHF de valeur nominale seront placés au prix unitaire de 3,13 CHF.EGF International (-0,6%) ne profitait pas d'un relèvement de recommandation à "neutral" par UBS. Selon l'analyste, le cours reflète actuellement un "scénario du pire". L'essentiel pour l'entreprise est de regagner la confiance des investisseurs.Vontobel a relevé l'objectif de cours de Bachem (-2,2%) et a confirmé "buy". L'analyste a réduit sa prévision de marge Ebit pour l'exercice en cours et maintenu inchangées ses attentes pour les deux prochaines années, tablant sur une croissance du chiffre d'affaires.rp/fr(AWP / 19.03.2018 12h45)