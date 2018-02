Bourse Zurich: toujours dans le rouge à mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse continuait d'évoluer sur une note légèrement négative lundi en milieu de journée. Le SMI, qui avait regagné 3,5% et effleuré la barre des 9000 points la semaine passée, ne parvenait pas à franchir cet obstacle. La séance se déroulait d'autant plus dans le calme que le marché américain devait rester fermé ce lundi pour cause de jour férié (President's Day).Le recul des divers indices de volatilité des marchés tend toutefois à confirmer la reprise. En Suisse, le VSMI a par exemple chuté de 10% à moins de 16 points vendredi, alors qu'il était encore à près de 28 points il y a une dizaine de jours. Le recul de la volatilité constitue un "feu vert" pour les achats d'actions, selon un courtier.La saison des résultats d'entreprises marquait une pause. Le front macroéconomique était lui aussi à l'arrêt. On suivra notamment mardi l'indice ZEW allemand en février et la confiance des consommateurs en zone euro. Mercredi, l'indice PMI février sera publié en Allemagne, en zone euro et aux Etats-Unis, suivi jeudi par l'indice IFO allemand en février et le PIB de Grande-Bretagne au 4e trimestre. Vendredi, on suivra l'inflation en janvier au Japon et en zone euro.Vers 11h50, le SMI reculait de 0,11% à 8976,42 points avec un plus bas à 8949,31 et un plus haut à 8982,61. Le SLI cédait 0,03% à 1476,67 points et le SPI 0,17% à 10'335,53 points. Sur les trente valeurs vedettes, 22 reculaient et huit avançaientLes assureurs Swiss Life (+2,4%), Swiss Re (+1,8%) et Zurich (+1,2%) constituaient le trio de tête.Swiss Re profitait d'un article du Financial Times qui livre lundi de nouvelles indiscrétions sur les pourparlers en cours entre Swiss Re et le japonais Softbank, autour d'une importante prise de participation du second dans le premier.Le conglomérat diversifié nippon viserait entre 20 et 30% du capital du numéro deux mondial de la réassurance, croit savoir le quotidien financier de référence dans son édition de lundi. Le réassureur a aussi achevé son programme de rachat d'actions, reprenant pour près de 1 mrd CHF de ses propres titres.UBS a relevé la recommandation de Swiss Life à "buy" de "neutral" et a aussi augmenté l'objectif de cours. Avec la reprise des indicateurs conjoncturels en Suisse, la BNS devrait petit à petit resserrer sa politique monétaire, ce qui améliorera les perspectives pour les assureurs, selon les analystes.La banque aux trois clés a aussi réduit l'objectif de cours de Bâloise (+0,7%) et confirmé "buy" et relevé la recommandation pour Helvetia (+2,0% sur le marché élargi) à "neutral" de "sell" et augmenté l'objectif de cours.Aux bancaires, Credit Suisse et UBS gagnaient chacune 0,5%. Julius Bär cédait 0,1%.Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,6%) pesait sur l'indice. Novartis et Roche perdaient chacun 0,4%. Credit Suisse a abaissé l'objectif de cours de Nestlé et a confirmé "underperform". Les analystes ont notamment relevé que le groupe est devenu plus centralisé ces derniers temps, ce qui a entraîné une perte de capacité concurrentielle et de parts de marché.Les plus gros perdants étaient Lonza (-1,0%), Clariant, Vifor et Sika (tous -0,8%). Clariant a été rétrogradé à "hold" de "buy" par Vontobel qui a aussi raboté l'objectif de cours. Maintenant que l'actionnaire activiste White Tale a vendu sa participation, il n'y a plus de catalyseur pour le cours, a notamment commenté l'analyste. Clariant est actuellement plutôt sur un cours d'évolution que de révolution.Sur le marché élargi, Orell Füssli (-1,8%) a lancé un avertissement sur bénéfice en raison d'un correctif de valeur sur sa filiale Atlantic Zeiser. Le groupe zurichois examine "toutes les options stratégiques" pour sa filiale déficitaire.Sunrise gagnait 0,1% après avoir pris plus de 5% avant-Bourse. La presse du weekend a relancé les fantasmes de rachat. UPC souhaiterait renforcer son segment mobile par une acquisition en Suisse. Salt et Sunrise entrent en ligne de compte.L'action BC vaudoise prenait 0,5%. Vontobel a relevé l'objectif de cours et a confirmé "hold". La banque zurichoise a fait de même pour la nominative BC de Saint-Gall (-0,2%).rp/fr(AWP / 19.02.2018 12h45)