Bourse Zurich: toujours légèrement dans le rouge au lendemain d'un rebond

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note toujours légèrement négative mercredi en milieu de journée. La veille, le marché avait bien rebondi alors que les tensions entre Washington et Pékin diminuaient d'intensité. Dans un tweet, le président américain Donald Trump a remercié son homologue chinois Xi Jinping pour son engagement à réduire les droits de douane sur certaines importations américaines.Les analystes de CMC Markets ont relevé que le récent rebond est uniquement dû à un discours du président chinois à propos du commerce mondial et dont le contenu était déjà connu depuis le Forum de Davos à fin janvier dernier et est répété sous une forme similaire depuis. Un fondement chancelant pour une reprise durable des cours, ont-ils ajouté.En Suisse, l'agenda est peu étoffé. Barry Callebaut a publié ses résultats semestriels.Sur le front économique, la Banque de France a abaissé sa prévision de croissance à 0,3% pour le 1er trimestre. Les investisseurs restent dans l'attente de la publication, dans l'après-midi, des chiffres de l'inflation en mars aux Etats-Unis et, en soirée, des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed).En Grande-Bretagne, la production industrielle a augmenté de 0,1% en février sur un mois, après une hausse de 1,3% en janvier. Sur les trois mois de décembre 2017 à février 2018, la production industrielle a baissé de 0,1%, faisant les frais du mauvais mois de décembre.Vers 11h50, le SMI reculait de 0,17% à 8740,74 points, avec un plus bas à 8721,60 et un plus haut à 8746,46 points. Le SLI cédait 0,12% à 1432,24 points et le SPI 0,14% à 10'247,78 points. Sur les trente valeurs vedettes, seize reculaient et quatorze montaientLes plus gros perdants étaient Adecco et Lonza (chacun -1,0%) et Sika et Novartis (chacun -0,9%). Le groupe pharma bâlois a décroché une extension d'homologation pour Afinitor Disperz pour certaines manifestations de la sclérose tubéreuse aux Etats-Unis. HSBC a abaissé l'objectif de cours et a confirmé "buy". L'analyste estime notamment que la prime payée pour Avexis est élevée, ne comprenant pas comment justifier 218 dollars par action alors que le titre ne valait que 20 dollars il y a deux ans lors de l'IPO.Dans le camp des poids lourds, à part Novartis, Nestlé perdait 0,1%, alors que Roche gagnait 0,1%.Aux bancaires, Julius Bär (-0,6%) cédait du terrain, alors que Credit Suisse et UBS (chacun +0,2%) en gagnaient. La nomination de Bernhard Hodler à la tête de Julius Bär ne doit pas être interprétée comme une "solution temporaire", selon le président Daniel Sauter. "M. Hodler a été choisi par le conseil d'administration afin de conduire les affaires ces prochaines années", a-t-il déclaré mercredi lors de l'assemblée générale ordinaire à Dübendorf.JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Richemont (-0,1%) tout en confirmant "neutral". Selon l'analyste il semble que le groupe genevois pourrait décider de procéder à nouveau à des rachats de stocks auprès de ses détaillants. Swatch cédait 0,3%Dans le camp des gagnants, Dufry (+1,4%) faisait la meilleure performance devant Swisscom (+1,1%) et Zurich (+1,0%).Morgan Stanley a repris la couverture de LafargeHolcim (+0,2%) à "overweight" et objectif de cours à 61 francs. Le groupe est bien positionné pour optimiser son portefeuille. Une meilleure utilisation des capacités devrait lui permettre de rattraper son retard au niveau des marges par rapport à la concurrence, ont notamment commenté les analystes.Au lendemain des chiffres trimestriels de Givaudan (+0,5%), Vontobel a abaissé l'objectif de cours tout en confirmant "buy". L'analyste a reconnu que le groupe verniolan a affiché une croissance trimestrielle supérieure à ses attentes et des ambitions à l'avenant. Il s'inquiète toutefois du renchérissement des matières premières notamment.Pour sa part, Société Générale a relevé l'objectif de cours et a confirmé "hold". L'analyste estime que l'exercice en cours sera de transition pour Givaudan. Les problèmes d'approvisionnement auprès de BASF et les prix plus élevés des matières premières ne devraient toutefois constituer qu'une charge temporaire et le potentiel de baisse de cours est donc limité.Sur le marché élargi, Barry Callebaut (-3,8%) a vu le volume de ses ventes progresser de 8,0% à 1,02 millions de tonnes au premier semestre de son exercice décalé 2017/18, clos fin février. Vontobel a dans la foulée placé la recommandation "hold" et l'objectif de cours (1600 francs) sous revue. Les prix du cacao ont nettement augmenté ces derniers mois et cela devrait avoir un effet négatif sur le cash-flow lors du prochain exercice a notamment relevé l'analyste.Selon le journal Nordwestschweiz, les autorités américaines ont gelé les comptes bancaires de Sulzer (-6,6%) aux Etats-Unis. "En raison des mesures de sanction à l'encontre de Viktor Vekselberg (milliardaire russe à la tête du groupe via son véhicule d'investissement Renova, ndlr), les banques américaines ont gelé nos comptes" a déclaré un porte-parole du groupe winterthourois au journal. Il a répété espérer que ces sanctions seraient levées dans le courant de la semaine.rp/jh(AWP / 11.04.2018 12h45)