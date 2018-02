Bourse Zurich: toujours nettement dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait nettement dans le rouge jeudi en milieu de séance. Les investisseurs ont été refroidis par les minutes de la séance de janvier de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a confirmé que la hausse des prix parle en faveur d'augmentations des taux. Après avoir accentué ses pertes avec un plus bas du jour vers 10 heures, le SMI tentait de regagner petit à petit du terrain.Le gouverneur Randal Quarles, l'une des nouvelles têtes à la Fed, s'est prononcé ce jeudi, comme ses collègues, pour un resserrement graduel de la politique monétaire dans un contexte d'accélération de la croissance et d'optimisme croissant des entreprises."J'anticipe que de nouvelles hausses graduelles du taux directeur seront appropriées à la fois pour préserver la bonne santé du marché du travail et pour stabiliser l'inflation autour de notre objectif de 2%", a-t-il dit. "L'économie américaine semble se comporter très bien et en tout cas elle est dans sa meilleure forme depuis la crise et, par bien des mesures, depuis bien avant la crise", a-t-il ajouté.En Suisse, le front des nouvelles d'entreprises reste calme. Seule Cembra Money Bank a dévoilé ses résultats 2017. Sur le plan économique, l'hôtellerie s'est rapprochée de ses années record en 2017. Les nuitées ont progressé de 5,2% par rapport à 2016 pour atteindre 37,4 millions d'unités. Sur le seul mois de décembre, la progression est de 7,4% à 2,63 mio.Le secteur secondaire a poursuivi sa progression au quatrième trimestre l'année dernière. La production a augmenté de 8,5% sur un an, tandis que les chiffres d'affaires ont crû de 7,7%.Au niveau international, le moral des entrepreneurs allemands a reculé plus qu'attendu en février pour s'établir à 115,4 points, selon le baromètre Ifo. L'inflation en France a augmenté de 1,3% en janvier sur un an, après 1,2% en décembre et en novembre. En Italie, les commandes à l'industrie ont augmenté de 6,9% en décembre sur un an et de 5,1% en 2017. L'inflation s'est établie à 0,9% en janvier sur un an, après 0,8% en décembre.On attendait encore, dans l'après-midi, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-UnisVers 11h50, le SMI reculait de 0,51% à 8943,58 points avec un plus bas à 8910,87 et un plus haut à 8962,16. Le SLI cédait 0,73% à 1472,90 points et le SPI 0,55% à 10'289,41 points. A part Nestlé (stable), toutes les valeurs vedettes perdaient du terrain.Les plus gros perdants étaient Aryzta (-2,2%), Logitech (-2,1%) et ABB (-1,7%).Parmi les valeurs résistant le mieux, on trouvait les poids lourds pharma en plus de Nestlé. Baader Helvea a réduit l'objectif de cours de l'action du géant de Vevey tout en confirmant "buy". Les chiffres du 4e trimestre ont déçu les attentes de l'analyste, qui anticipe un vaste remaniement du portefeuille de produits.Les analystes de Société Générale ont réduit l'objectif de cours de Novartis (-0,1%) et ont confirmé "buy". Ils anticipent des ventes plus élevées pour le Consentyx et plus modestes pour le Kisqali. Le laboratoire bâlois a assuré avoir constaté une efficacité de son bronchodilatateur Ultibro Breezhaler sur les fonctions cardiaques de patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (CODP) associée à une hyperinflation des poumons. Roche cédait 0,4%Richemont (-1,1%) a annoncé mercredi soir que l'autorité italienne Consob a réclamé des informations supplémentaires pour l'OPA sur la part qu'il ne détient pas encore dans Yoox Net-A-Porter. Cela retardera un peu le déroulement de cette opération. Swatch reculait de 1,4%.Aux bancaires, UBS (-0,3%) résistait relativement bien. Credit Suisse cédait 0,5% et Julius Bär 1,6%. Partners Group (-1,3%) s'est assuré 3 mrd EUR de fonds pour des investissements directs dans des infrastructures.Swisscom (-0,6%) va commencer à déployer la 5G cette année déjà au lieu d'à partir de 2020 comme prévu initialement.Swiss Re (-1,0%) et Sika (-1,1%) dévoileront tous deux leurs résultats vendredi.Sur le marché élargi, Cembra (+1,4%) allait à contre-courant après la publication de ses résultats annuels avec une légère augmentation du bénéfice.Georg Fischer (+2,6%) profitait d'un relèvement de recommandation à "buy" de "hold" par Kepler Cheuvreux qui a aussi augmenté l'objectif de cours, pour tenir compte de l'embellie des fondamentaux pour les activités du groupe schaffhousois.UBS a réduit l'objectif de cours de Kudelski (-1,7%) et a confirmé "sell". A moyen terme, les smartcards deviendront obsolètes à mesure que les fournisseurs de Pay-TV opteront pour l'IPTV (TV par internet), a commenté l'analyste.Morgan Stanley a abaissé la recommandation pour Sunrise (-0,7%) à "underweight" de "overweight". L'analyste a souligné que l'action a gagné 70% ces deux dernières années. A court terme, il ne voit pas de moteur pour une poursuite de la hausse.Santhera (-0,7%) a bouclé son émission d'actions pour le financement de l'acquisition d'une licence pour un produit de Polyphor.rp/jh(AWP / 22.02.2018 12h45)