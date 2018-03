Bourse Zurich: vers une nouvelle ouverture dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine sur un repli, après avoir clôturé sous la barre des 8800 points la veille. Les principaux indices américains ont également fini une fois de plus en baisse. Les investisseurs suivront sur la place zurichoise les résultats de LafargeHolcim et d'entreprises du marché élargi.Les détenteurs de capitaux devraient également s'attarder sur les propos du chef de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell tenus jeudi soir. Ce dernier a affirmé que si la banque centrale procédait à quatre hausses des taux cette année, cela constituerait un resserrement monétaire "progressif", relèvent les analystes de Mirabaud Securities.Le nouveau patron de la Fed a cependant nuancé ses propos en faisant remarquer que la politique budgétaire du gouvernement américain exercerait sans doute une pression haussière sur l'inflation cette année et déclaré que la Fed ne voulait être la cause d'une récession en relevant les taux en toute hâte. "Comment dire tout et son contraire en 2 phrases", se demandent les spécialistes de Mirabaud.A 08h20, le pré-SMI de Julius Bär reculait de 0,74% à 8727,40 points. L'ensemble des valeurs vedettes évoluaient dans le rouge.LafargeHolcim (-2,1%) tenait la lanterne rouge après ses résultats annuels. Le cimentier franco-suisse a terminé l'année 2017 sur une perte nette de 1,68 mrd CHF, contre un bénéfice de 1,79 mrd un an plus tôt, en raison de dépréciations d'actifs à hauteur de 3,83 mrd inscrits au dernier trimestre.Adecco (-0,9%) poursuivait sur la tendance baissière entamée la veille, également après les résultats 2017. Jeudi, le titre a clôturé la séance sur une baisse de 8,2%.Les poids lourds Roche, Nestlé (-0,6% chacun) et Novartis (-0,7%) pesaient également sur l'indice vedette.Au niveau du marché élargi, une série de sociétés ont également dévoilé leur performance annuelle. Flughafen Zürich (-0,4%) a vu son bénéfice net largement progresser en 2017. Le nombre de passagers en hausse, l'évolution des activités commerciales et un bénéfice exceptionnel dans les activités à l'étranger ont soutenu la solide performance.Mobilezone (pas de cours avant-Bourse) a enregistré une solide expansion de ses activités en 2017. Les ventes ont progressé de 7,7% à 1,17 mrd CHF.Le courtier en ligne Swissquote a vu ses résultats s'envoler l'année dernière, profitant d'une forte progression dans toutes ses lignes de métier, et notamment dans le négoce des cryptomonnaies. Les actionnaires profiteront de la bonne santé de la société grâce à un relèvement du dividende.tp/uh/lk/al(AWP / 02.03.2018 08h52)