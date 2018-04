Bourse Zurich: vers une ouverture à nouveau légèrement négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note légèrement négative jeudi. Mercredi, Wall Street a terminé en baisse dans un contexte de tensions entre les Etats-Unis et la Russie autour du dossier syrien.C'est un tweet menaçant du président Donald Trump qui a poussé es investisseurs américains à se mettre à couvert: le locataire de la Maison Blanche a menacé de lancer des missiles sur la Syrie, une provocation à l'égard de Moscou selon des observateurs qui ont noté que la "diplomatie des tweets" a franchi une nouvelle étape. Un peu plus tard, la Maison Blanche a quelque peu relativisé le propos, affirmant que "toutes les options" étaient sur la table.Le repli des indices américains a aussi été accentué après la publication des minutes de la Réserve fédérale, dont les responsables ont manifesté des craintes sur le fait que l'accélération de l'inflation n'exige un rythme de hausse des taux d'intérêt plus rapide que prévu, ont relevé les analystes de Mirabaud Securities dans leur commentaire matinal, ajoutant que cela était "en ligne avec nos estimations".Selon les experts d'Axitrader, les Bourses devraient continuer leur évolution en montagnes russes, car les déclarations du président Trump restent imprévisibles et les investisseurs n'aiment pas du tout cela. Au cas où les tensions américano-russes devraient s'atténuer, on devrait voir les marchés se rétablir et les investisseurs se concentrer sur la saison des résultats trimestriels qui débute.En Suisse, l'agenda est peu fourni. Le groupe de technique du bâtiment Poenina a pour la première fois présenté ses résultats annuels depuis son entrée en Bourse, en novembre dernier. Plusieurs assemblées générales sont au programme, dont celle de Nestlé.A 8h20, le preSMI de Julius Bär reculait de 0,10% à 8700,12 points. La majorité des titres évoluaient dans la fourchette entre -0,1% et -0,2%.C'était le cas pour les trois poids lourds Nestlé, Novartis et Roche qui cédaient tous autour de 0,1%. Il en allait de même pour les bancaires Credit Suisse et Julius Bär. UBS cédait 0,2%.Avant les chiffres trimestriels, UBS a réduit l'objectif de cours de Clariant (stable) et de Sika (-0,1), tout en confirmant "neutral" à chaque fois. Les analystes sont prudents en raison notamment des conditions météo qui ont régné durant le trimestre écoulé, d'une croissance plus lente en Chine et d'un vent contraire au niveau des devises.ABB (-0,1%) a vu son objectif de cours abaissé par Société Générale qui a confirmé "hold". L'analyste s'attend à ce que le premier trimestre ait été difficile pour ABB, ce qui posera une nouvelle fois des questions sur les opportunités de croissance, le positionnement sur le marché, la stratégie et l'engagement des capitaux du géant helvético-suédois.Sur le marché élargi, Sulzer (+14,9%) se démarquait très nettement. Le groupe de Wintertour a été libéré des sanctions américaines après avoir finalisé le transfert d'actions de son principal actionnaire russe Renova, sous le coup de sanctions de Washington. L'entreprise, dont les avoirs avaient été mis sous séquestre aux Etats-Unis, va pouvoir y reprendre ses activités.L'équipementier du bâtiment Poenina (pas de cours), coté depuis fin 2017, a amélioré ses résultats à tous les niveaux l'année dernière. La société zurichoise a promis de rémunérer ses actionnaires avec un dividende de 1,60 franc par titre.A l'issue du délai supplémentaire de l'offre, Tamedia (pas de cours) détient 96,9% des actions de Goldbach (pas de cours). Le résultat définitif sera publié mardi prochain.Bell (pas de cours), Oerlikon (+2,6% ou 0,38 franc) et VZ Holding (pas de cours) sont traitées hors dividende de respectivement 8,00, 0,35 et 4,35 francs.rp/lk(AWP / 12.04.2018 08h28)