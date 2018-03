Bourse Zurich: vers une ouverture à nouveau négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer sur une note à nouveau négative. La semaine écoulée a été très faible pour les marchés internationaux des actions, plombés par les craintes sur les taux et les menaces de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Le SMI a chuté de 3,5% et a inscrit un nouveau plus bas de l'année à 8549 points.Vendredi après les clôtures en Europe, Wall Street a encore perdu du terrain, ce qui devrait mettre les marchés européens sous pression en début de séance ce lundi. Les observateurs ont tous souligné qu'il n'y aurait pas de vainqueur en cas de guerre commerciale: mesures et contre-mesures ne pèseraient pas seulement sur les deux plus grosses économies mondiales, mais aussi sur le reste de la planète.Pour les experts d'AxiTrader, on pourrait assister à une tentative de stabilisation des marchés, mais la prudence reste de mise car les investisseurs n'ont pas encore totalement digéré la correction de la semaine passée. Les craintes de guerre commerciale continuent de plomber l'ambiance.A part cela, la semaine sera raccourcie en raison des fêtes pascales et l'agenda est peu fourni. En Suisse, quelques entreprises du marché élargi vont encore publier leurs résultats et, traditionnellement, Bâloise mettra un terme à la saison des résultats des blue chips mardi. On suivra aussi le retour en Bourse de Gategroup, prévu mardi, mais qui, selon un article de Finanz und Wirtschaft, pourrait être en danger en raison d'un manque d'intérêt des investisseurs.A 8h20, le preSMI de Julius Bär reculait de 0,39% à 8536,85 points. A part Roche, tous les titres de l'indice pointaient dans le rouge.Roche (+0,2%) a revendiqué le succès d'une des huit études de phase III en cours sur le Tecentriq (atezolizumab) et destinées à élargir le spectre de prescriptibilité de ce traitement immunothérapeutique, homologué depuis 2016 aux Etats-Unis et autorisé depuis septembre dernier sur le Vieux continent.Novartis cédait 0,3% et Nestlé 0,2%.Aux bancaires, Credit Suisse et UBS perdaient chacune 1,2% et Julius Bär 0,5%Givaudan (-2,8% ou -60,80 CHF) est traité hors dividende de 58,00 CHF. Le spécialiste des arômes et parfums a conclu un accord pour racheter 40,6% du français Naturex pour un montant total de 522 mio EUR (611,6 mio CHF).Dufry (-0,3%) a remporté un contrat sur cinq ans à Hong Kong. Le groupe bâlois installera ses boutiques dans la gare de la ville, diversifiant ainsi son activité jusqu'à présent essentiellement cantonnée aux aéroports.Sur le marché élargi, Alpiq (pas de cours) a présenté ses résultats annuels et annoncé la vente de deux unités relevant de ses activités industrielles, à savoir InTec et le groupe Kraftanlagen. Le géant français Bouygues s'est porté acquéreur de ces entités pour 850 mio CHF.Cosmo (-0,8%) a plongé dans le rouge l'an dernier avec une perte nette de 32,4 mio EUR, perte attribuée aux frais d'établissement d'un réseau de distribution aux Etats-Unis et de lancement de son produit de contraste Eleview.Tamedia (pas de cours) revendique au terme du délai pour son offre sur la régie publicitaire Goldbach 89,48% du capital et des droits de vote de ce dernier.Le groupe Cham (pas de cours), jusqu'il y a peu Cham Paper proposera un dividende en hausse à 6,00 CHF par action au titre de l'exercice 2017.DKSH (-2,45% ou -1,88 CHF) est traité hors dividende de 1,65 CHF.rp/jh(AWP / 26.03.2018 08h26)