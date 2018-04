Bourse Zurich: vers une ouverture en hausse dans une séance escomptée calme

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la première séance de la semaine sur une note légèrement positive, dans la foulée d'une clôture en petite hausse vendredi. Outre-Atlantique, les indices ont fini sans direction avant le weekend. En Suisse, la saison des résultats marque une pause et les investisseurs auront peu de nouvelles d'entreprises à se mettre sous la dent, à l'exception de quelques annonces sur le marché élargi.Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities s'attendent à une ouverture sans tendance et à des volumes assez faibles, puisque "la majeure partie des Bourses seront fermées demain pour cause de 1er mai".Sur le plan macroéconomique, la Banque centrale européenne publiera des données sur l'évolution des crédits au secteur privé et de la masse monétaire en zone euro tandis que la France fournira les statistiques sur la construction de logements et locaux en mars. L'Allemagne publiera ses données provisoires sur l'inflation en avril, tout comme l'Italie. Le Portugal donnera de son côté des indications sur le chômage du mois de mars.Les Etats-Unis lèveront le voile sur les dépenses et revenus des ménages en mars ainsi que sur les promesses de vente de logements pour le même mois. L'activité économique dans la région de Chicago en avril sera également révélée.En Chine, l'activité manufacturière mesurée par l'indice des directeurs d'achat PMI officiel a légèrement ralenti en avril, reculant de 0,1 point de pourcentage sur un mois à 51,4, toutefois moins que ce que craignaient les analystes.A 08h32, le Swiss Market Index (SMI) affichait une progression de 0,24% à 8863,91 points dans les échanges avant-Bourse compilés par la banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs vedettes pointaient dans le vert.Les poids lourds Roche, Nestlé et Novartis (tous +0,2%) s'inscrivaient dans la moyenne. Les grandes banques UBS et Credit Suisse (+0,3% chacune) ainsi que Julius Bär (+0,2%) étaient également en petite progression.Plusieurs assureurs ont amélioré leur situation financière sur le plan de la solvabilité en 2017, notamment Bâloise, Zurich Insurance et, sur le marché élargi, Helvetia (tous +0,3%).Sika (+0,3%) a obtenu une recommandation d'achat de la Deutsche Bank, qui a repris la couverture du titre.Sur le marché élargi, DKSH (+0,3%) a annoncé l'extension de son contrat de distribution avec le chimiste Stepan, qui inclut désormais le Vietnam.Straumann (+0,3%) a vu son objectif de cours relevé par Berenberg tandis qu'AMS (+0,3%) a vu le sien rabaissé par Bernstein.La société biopharmaceutique Kuros (pas de cours), tout comme Eastern Property Holding (pas de cours), ont chacun réduit leur perte nette en 2017. De son côté, le laboratoire genevois Addex (pas de cours) a connu l'année dernière une croissance de ses recettes grâce à des paiements pour activités cliniques.Les banques cantonales du Jura et vaudoise seront traitées hors dividende, tout comme Comet et GAM.Le futur candidat à la cotation sur SIX Exchange, Polyphor a revendiqué des résultats d'études cliniques positifs pour son candidat Balixafortide (POL6326).ol/fr(AWP / 30.04.2018 08h44)