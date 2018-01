Bourse Zurich: vers une ouverture en léger repli après un nouveau plus haut

Zurich (awp) - La Bourse suisse se dirigeait vers une ouverture en léger repli mercredi matin, marquant le pas après la solide progression de la veille. Mardi, le SMI a en effet clôturé sur un nouveau plus haut historique, à 9611,61 points. Outre-Atlantique, les indices ont également terminé sur de nouvelles hausses, le Nasdaq et le S&P 500 inscrivant même leurs sixième records consécutifs, soutenus par une économie en bonne forme.Aujourd'hui, les investisseurs n'auront pas grand chose à se mettre sous la dent, dans la mesure où les nouvelles d'entreprises tout comme les indicateurs macro-économiques reste une denrée rare en Suisse.Hors des frontières, les Etats-Unis renseigneront sur les stocks hebdomadaires de pétrole brut. La France et le Royaume-Uni dévoileront leur indice de la production industrielle respectif en novembre. Outre-manche, on présentera également les chiffres du commerce extérieur pour ce même mois.En Chine, les prix à la consommation, jauge de l'inflation dans le pays, ont accéléré moins qu'attendu en décembre, tandis que les prix à la production ont connu de nouveau un très vif essoufflement, signes d'une conjoncture toujours fragile dans la deuxième économie mondiale.La place zurichoise affichait un léger repli avant l'ouverture officielle. Le SMI avant-Bourse compilé par Julius Bär reculait de 0,08% à 9604,02 points à 08h20. A l'exception de Sika et Swatch, toutes les valeurs vedettes étaient en baisse.Sika (+0,4%) continuait de profiter des impulsions de la veille. Mardi, le titre a clôturé en hausse de 2,2% après la publication de ses résultats partiels. Le groupe zougois a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 6,25 mrd CHF, correspondant à une croissance en monnaies locales (ML) de 8,9%, supérieure aux projections des analystes les plus optimistes.Les poids lourds Nestlé, Novartis et Roche (tous les trois -0,1%) pesaient légèrement sur le SMI. Roche a lancé mercredi son offre de reprise pour les actions ordinaires de la société américaine Ignyta, à un prix de 27 USD par titre réglé en numéraire.Les bancaires Credit Suisse, UBS et Julius Bär (-0,1%) s'inscrivaient dans la moyenne. La banque aux deux voiles a vu Société Générale abaisser sa recommandation à hold tandis que celle aux trois clés a profité d'un relèvement d'objectif de cours.Les horlogers évoluaient de manière dispersée. Tandis que Swatch progressait (+0,2%), Richemont reculait (-0,1%).Sur le marché élargi, Basilea (+0,9%) a obtenu les autorisations nécessaires à la concrétisation de l'extension d'un accord de licence avec Pfizer sur l'antifongique Cresemba (isavuconazole) à la Chine, Hong Kong et Macao, ainsi qu'à seize autres pays de la région Asie-Pacifique.Emmi (-0,1%) a augmenté sa participation dans la société tunisienne Centrale Laitière de Mahdia (Vitalait) via sa filiale espagnole Kaiku, qui détient désormais 54,7%, contre 45,4% précédemment.Burckhardt Compression (+0,4%) a vu Kepler Cheuvreux relever sa recommandation. Les analystes jugent que les objectifs à l'horizon 2022 sont raisonnables.ol/jh(AWP / 10.01.2018 08h45)