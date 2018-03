Bourse Zurich: vers une ouverture encore négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de jeudi sur une note à nouveau négative. La veille, le SMI avait chuté sous les 8900 points, plombé par des prises de bénéfices. Sur l'ensemble du mois de février, l'indice vedette de SIX a perdu 4,6%.Les perspectives de hausses des taux continuent d'inquiéter les investisseurs. Depuis des semaines, le rendement des dix ans américains reste juste sous les 3%. Sur le front politique, les discussions autour du Brexit et les élections en Italie le week-end prochain sont aussi des facteurs d'incertitude.Dans leur commentaire du matin, les analystes de Mirabaud Securities ont relevé que la baisse de Wall Street mercredi s'explique encore par la tentative des investisseurs de digérer les propos du nouveau président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell mardi devant une commission de la Chambre des Représentants. L'indice VIX de volatilité a encore progressé, à 19,85 points, un pic de clôture d'une semaine.A 8h20, le preSMI de Julius Bär reculait de 0,33% à 8877,26 points. L'ensemble des titres du SMI évoluaient dans le rouge.Adecco chutait de 4,4%. Le spécialiste du travail temporaire a vu sa croissance organique s'accélérer au quatrième trimestre. A l'exception du bénéfice net, les principaux indicateurs de rentabilité se sont toutefois inscrits en-deçà des attentes du marché.Dans le camp des poids lourds, Novartis cédait 0,3%. UBS a réduit l'objectif de cours et a confirmé "neutral". Le défi pour le groupe sera de compenser les pertes de chiffre d'affaires liées à l'expiration de brevets par de nouveaux produits. Roche et Nestlé abandonnaient chacun 0,2%.La volatile Aryzta reculait de 0,8%. Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif et a confirmé "hold". L'analyste s'attend à de faibles résultats semestriels, mais sans surprise après le récent avertissement sur bénéfice.Clariant perdait 0,4%. UBS a abaissé l'objectif de cours et a maintenu "neutral". Malgré le recul de près de 20% depuis le plus haut de l'année, l'action est encore traitée avec une prime par rapport aux concurrents. Les objectifs à moyen terme semblent actuellement hors de portée.Kühne+Nagel était stable, après que Goldman Sachs a réduit l'objectif de cours et confirmé "sell". L'analyste prévoit que la pression sur les prix va se maintenir dans la logistique, ce qui limite la croissance des recettes.Plusieurs entreprises ont publié leurs résultats sur le marché élargi. Parmi elles, GAM gagnait 1,2%, alors qu'Implenia n'affichait pas de cours avant-Bourse. Le groupe de construction a dépassé les attentes, tout comme GAM. Les deux entreprises maintiennent inchangé leur dividende.SPS, Sunrise, Kardex, VZ Holding et Orior ont toutes publiés les résultats annuels et ont toutes annoncé une augmentation de dividende. Orior a en plus annoncé le rachat du producteur de jus Thurella.Ascom a pour sa part annoncé une réduction de dividende, malgré le retour aux chiffres noirs l'an dernier. Newron a réduit sa perte annuelle et estime être suffisamment financé.Leclanché a annoncé avoir trouvé une solution à ses problèmes de fonds jusqu'au 2e trimestre 2019. Le développeur de solutions de stockage énergétique prévoit aussi d'enregistrer un bénéfice opérationnel brut (Ebitda) positif d'ici à 2020 et un chiffre d'affaires de 40 à 50 mio cette année. Mercredi, l'entreprise avait indiqué s'attendre à une perte non auditée de 40 mio CHF pour 2017.mk/rp/lk(AWP / 01.03.2018 08h46)