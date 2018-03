Bourse Zurich: vers une ouverture légèrement négative, la Fed en point de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de lundi sur une note légèrement négative. Au niveau des indications préalables, vendredi, de bonnes données conjoncturelles ont soutenu Wall Street qui a terminé dans le vert. La semaine qui débute sera placée sous le signe de la Réserve fédérale américaine (Fed) dont le comité monétaire siègera mardi et mercredi pour la première fois sous la houlette de son nouveau président Jerome Powell. La majorité des experts s'attend à l'annonce d'une hausse des taux directeurs.Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities relèvent que si M. Powell est connu pour être plutôt "consensuel" et qu'il ne devrait théoriquement pas sortir de la voie tracée par son prédécesseur Janet Yellen, il devrait "essayer de marquer la réunion de son empreinte" et relever sans surprise d'un quart de point de pourcentage les taux au jour le jour pour les fixer dans la fourchette de 1,50% à 1,75%. Sur la base des dernières statistiques économiques, la Fed pourrait aussi remonter son estimation moyenne du nombre de hausse de taux à venir.Pour IG Market, l'éventualité d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis a dominé la semaine passée et cela ne devrait pas changer beaucoup cette semaine, surtout si le président Donald Trump jette encore de l'huile sur le feu avec ses déclarations. Pour ces experts, il est également établi que la Fed annoncera une augmentation de taux. On s'intéressera surtout aux prévisions conjoncturelles et des taux de la banque centrale US.En Suisse, la saison des résultats connaîtra un nouveau point d'orgue mardi avec les données d'un grand nombre d'entreprises, dont Partners Group pour les "blue chips". La semaine sera aussi marquée par l'arrivée de trois petits nouveaux à la cotation sur SIX: Asmallworld mardi, suivi jeudi par Sensirion et vendredi par Medartis.A 08h20, le preSMI de Julius Bär reculait de 0,08% à 8875,79 points. Sur les vingt valeurs vedettes, seule la porteur Swatch (+1,15%) évoluait dans le vert. Les autres titres du SMI perdaient tous environ 0,1%.C'était notamment le cas pour les trois poids lourds Nestlé, Novartis et Roche, ainsi que les bancaires UBS, Credit Suisse et Julius Bär. Credit Suisse doit renouer avec les bénéfices après avoir achevé d'ici la fin de l'année son processus de restructuration, a affirmé le directeur général (CEO) de la banque, Tidjane Thiam, dans une interview à la chaîne CNBC.Au SLI, le bon Schindler (-0,1%) perdait un peu de terrain. Liberum a relevé l'objectif de cours et a confirmé "hold". Dans l'ensemble, les analystes voient un risque de ralentissement de la croissance pour le domaine des biens de consommation et ils recommandent de ne surpondérer que les actions avec une forte croissance du dividende.Partners Group (-0,1%) cédait un peu de terrain à la veille de la publication des résultats annuels.Sur le marché élargi, Hiag (pas de cours) a publié ses résultats 2017. EGF International (+0,6%) profitait d'un relèvement de recommandation à "neutral" de "sell", l'objectif de cours ayant par contre été raboté un peu. Selon l'analyste, le cours reflète actuellement un "scénario du pire". L'essentiel pour l'entreprise est de regagner la confiance des investisseurs.rp/buc(AWP / 19.03.2018 08h30)