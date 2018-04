Bourse Zurich: vers une ouverture légèrement négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note légèrement négative mercredi. Les indications préalables sont mitigées. Mardi, Wall Street a encore connu un début fulminant avant de voir ses gains s'effriter en fin de séance. Les Etats-Unis et la Chine ont baissé d'un ton mardi dans les menaces de conflit commercial. Le président américain Donald Trump a remercié son homologue chinois Xi Jinping pour son engagement à réduire les droits de douane sur certaines importations américaines."Très reconnaissant pour les paroles aimables du président chinois sur les taxes et les barrières douanières dans le secteur automobile... aussi pour sa prise de conscience sur la propriété intellectuelle et les transferts de technologie", a déclaré le locataire de la Maison Blanche dans un tweet. "Nous allons faire de grands progrès ensemble!", a-t-il également assuré.Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities relèvent aussi que les investisseurs se sont montrés confiants avant la publication des premiers résultats trimestriels d'entreprises américaines. La hausse a aussi été initiée par un important "short squeeze".En Suisse, l'agenda est peu étoffé. Barry Callebaut a publié ses résultats semestriels et retiendra l'attention sur le marché élargi.A 08h20, le preSMI de Julius Bär reculait de 0,22% à 8736,32 points.Avec un gain de 0,1%, LafargeHolcim était le seul gagnant dans les échanges avant-Bourse. Morgan Stanley a repris la couverture "overweight" et un objectif de cours à 61 francs. Le groupe est bien positionné pour optimiser son portefeuille. Une meilleure utilisation des capacités devrait lui permettre de rattraper son retard au niveau des marges par rapport à la concurrence, ont notamment commenté les analystes.JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Richemont (-0,3%) tout en confirmant "neutral". Selon l'analyste il semble que le groupe genevois pourrait décider de procéder à nouveau à des rachats de stocks auprès de ses détaillants. Swatch abandonnait aussi 0,3%.Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,2%) a décroché une homologation d'Afinitor Disperz pour certaines manifestations de la sclérose tubéreuse aux Etats-Unis. Roche et Nestlé cédaient aussi 0,2% chacun.Aux bancaires, Julius Bär (-0,2%) a confié à Bruno Gehrig une enquête indépendante sur l'ère Pierin Vinzenz afin d'identifier d'éventuelles irrégularités dans les achats de participations réalisées par la banque durant cette période. Credit Suisse et UBS perdaient 0,3% chacune.Sur le marché élargi, Barry Callebaut (+1,6%) a vu le volume de ses ventes progresser de 8,0% à 1,02 millions de tonnes au premier semestre de son exercice décalé 2017/18, clos fin février. Le négociant en produits cacaotés zurichois se félicite d'une croissance supérieure à celle du marché, ainsi que de l'amélioraton de son résultat tant opérationnel que net.Belimo (pas de cours), Bossard (pas de cours) et Forbo (-1,7% ou -22,35 francs) sont traitées hors dividende de respectivement 85,00, 4,20 et 19,00 francs.rp/buc(AWP / 11.04.2018 08h26)