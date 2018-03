Bourse Zurich: vers une ouverture légèrement positive, la Fed en point de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi sur une note légèrement positive au lendemain d'un net repli. Les marchés ont été plombés lundi par les menaces de guerre commerciale. A Wall Street, le Nasdaq a fléchi encore plus avec la correction de Facebook. Les investisseurs étaient par ailleurs incités à la prudence avant la réunion, ce mardi et mercredi, du comité monétaire de la Réserve fédérale (Fed).Pour sa première réunion sous la présidence de Jerome Powell, la Fed va très probablement annoncer une hausse de taux, de l'avis des experts. On suivra surtout les déclarations sur d'éventuelles hausses supplémentaires et sur la situation conjoncturelle.Le G20 sera aussi en point de mire avec la réunion des ministres des Finances et présidents de banques centrales qui discuteront des menaces de guerre commerciale.Dans leur commentaire, les analystes de Mirabaud Securities ont relevé que les inquiétudes portent sur la tournure que prendra la réunion de la Fed, la forte progression de la volatilité - l'indice VIX ayant gagné près de 24% lundi - et sur les craintes que la mise en place de barrières douanières ne soit en définitive une situation bancale pour tout le monde.Sur le plan économique, on attend en matinée le baromètre ZEW allemand de confiance des milieux financiers et l'inflation en février en Grande-Bretagne.En Suisse, c'est le point d'orgue de la saison des résultats avec les chiffres d'une douzaine d'entreprises, dont Partners Group au SLI. Le Seco a publié ses prévisions conjoncturelles, qui seront suivies par celles de l'institut KOF. L'Administration fédérale des douanes a dévoilé les statistiques du commerce extérieur et les exportations horlogères en février. Asmallworld fera son entrée en Bourse.A 08h20, le pré-SMI de Julius Bär gagnait 0,33% à 8840,66 points. Les 20 valeurs du SMI pointaient dans le vert.Swatch (+0,8%) faisait la meilleure performance du moment. Richemont gagnait 0,5%. Les valeurs du luxe seront suivies ce mardi après la publication des chiffres des exportations horlogères en février, en léger recul de 0,7% sur un mois à 1,8 mrd CHF. Le salon horloger Baselworld, grand-messe du secteur, ouvre ses portes jeudi.Dans le camp des poids lourds, Nestlé et Novartis gagnaient chacun 0,2%. Roche prenait 0,7% après des résultats d'une étude avec Tecentriq et une extension d'homologation pour Mircera. Novartis a conclu avec l'Institut Wyss pour une ingénierie inspirée de la biologie, abrité au sein de l'Université de Harvard, ainsi qu'avec l'Institut sur le cancer Dana Farber, un accord de collaboration et de licence portant sur le développement de nouveaux biomatériaux destinés à administrer des traitements immunothérapeutiques.Au SLI, Partners Group bondissait de 4,0% après l'annonce des résultats 2017, marqués par une hausse d'un tiers du bénéfice net.Sur le marché élargi, KTM, Cosmo (+1,2%), Santhera, Orell Füssli, BKW, Evolva, Crealogix, MCH, Peach Property, Vetropack, Komax (-2,8%), Conzzeta et Schlatter ont publié des chiffres. BFW a annoncé le départ de son directeur général.rp/al(AWP / 20.03.2018 08h28)