Bourse Zurich: vers une ouverture légèrement positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de jeudi sur une note légèrement positive. La saison des résultats se poursuit sur le marché élargi, avec notamment les chiffres de l'aciériste Schmolz+Bickenbach, de Cicor et de la banque privée liechtensteinoise LLB.Les indications préalables en provenance des marchés américains sont positives. Après les clôtures en Europe mercredi, le Dow Jones est nettement remonté pour finir juste dans le rouge. L'ambiance continue d'être marquée par les craintes de guerre commerciale. Des déclarations de la Maison Blanche selon lesquelles les taxes sur l'acier et l'aluminium pourraient prévoir des exceptions ont quelque peu détendu l'atmosphère.Sur le front économique, le taux de chômage en Suisse a enregistré une modeste contraction en février. Il s'est fixé à 3,2%, soit un recul de 0,1 point sur un mois. En comparaison annuelle, la baisse s'élève à 0,4 point, selon les indications fournies par le Seco.En Allemagne, les commandes industrielles ont reculé de 3,9% sur un mois en janvier, après une hausse de 3% en décembre. Les économistes tablaient sur un recul moins net de 1,6%.On attend cet après-midi les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, un indicateur avant les chiffres officiels de l'emploi en février, prévus vendredi. La Banque centrale européenne (BCE) se réunit et pourrait donner des indications sur le programme de sortie de la politique monétaire ultra-accommodante.A 8h20, le préSMI de Julius Bär gagnait 0,20% à 8802,78 points. Les vingt blue chips pointaient dans le vert.Aux bancaires, Goldman Sachs a publié une étude sectorielle sur les banques et a relevé les objectifs de cours des trois établissements listés au SMI, avec recommandation "neutral" pour UBS (+0,3%) et "buy" pour Credit Suisse (+0,3%) et Julius Bär (+0,2%). Cette dernière a conclu un partenariat stratégique en Thaïlande pour la création d'une coentreprise avec la thaïlandaise Siam Commercial Bank (SCB).Zurich Insurance (+0,2%) propose à l'assemblée générale des actionnaires de nommer la patronne d'Alpiq Jasmin Staiblin au conseil d'administration.Société Générale a relevé la recommandation de Swiss Re (+0,7%) à "buy" de "hold" et a fortement augmenté l'objectif de cours. La confiance de l'analyste est confortée par l'évolution des prix dans le domaine dommages-accidents, l'amélioration des garanties dans la division Corporate Solutions et une base de capitaux dans l'ensemble solide.Les poids lourds Novartis, Roche et Nestlé prenaient tous environ 0,2% avant-Bourse.Sur le marché élargi, Partners Group (+0,2%) a nommé Steffen Meister, ex-directeur général du groupe, pour occuper les fonctions de président du conseil d'administration.Cicor (pas de cours) a enregistré une progression des ventes et de la rentabilité en 2017 et est confiant pour 2018.Le sidérurgiste Schmolz+Bickenbach (pas de cours) a retrouvé le chemin de la rentabilité l'an dernier avec un bénéfice de 45,7 mio EUR après une perte de 80 mio en 2016. Le groupe lucernois vise un bénéfice brut ajusté entre 200 et 230 mio EUR cette année, après 222,7 mio en 2017.La banque privée liechtensteinoise LLB (pas de cours) a enregistré une collecte d'argent à nouveau positive en 2017. Le conseil d'administration propose un relèvement du dividende à 2 CHF contre 1,70 CHF pour 2016.rp/ol(AWP / 08.03.2018 08h27)