Bourse Zurich: vers une ouverture négative après la baisse de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi sur une note négative. Mardi, Wall Street a fortement baissé. La séance avait pourtant débuté largement dans le vert. Selon les analystes de Mirabaud Securities, la chute s'explique par un nouvel accès de faiblesse des valeurs technologiques et par la crainte que des titres comme Facebook et Tesla ne s'effondrent littéralement.Cela a été la plus mauvaise séance du Nasdaq depuis le 8 février, ont ajouté les experts genevois. Ces derniers ont confirmé leur approche prudente de cette 3ème poussée de baisse depuis la correction de fin janvier dernier. Ils ont aussi relevé que le S&P 500 n'a pas réussi à passer en dessus de sa moyenne mobile des 100 jours et se rapproche de celle des 200 jours, un support clé pour cet indice depuis 2016.Les analystes d'AxiTrader ont aussi relevé la chute des valeurs technologiques mardi à Wall Street, chute qui a déteint sur le Dow Jones. Ces dernières années, les technos avaient largement contribué au rally des actions et la correction du secteur devrait avoir un effet sensible sur les marchés.Les progrès dans le dialogue entre Washington et Pékin n'ont pas permis d'améliorer l'ambiance sur les parquets, ce qui est signe que les investisseurs restent nerveux. On peut donc s'attendre à une poursuite de la correction selon les experts allemands.Sur le plan économique, le moral des consommateurs allemands devrait légèrement progresser en avril, relancé par la fin de l'incertitude politique dans le pays et soutenu par la robustesse de l'emploi, selon l'étude mensuelle de l'institut GfK. Le baromètre devrait ressortir à 10,9 points en avril, contre 10,8 points en février et 11,0 en janvier.On attend cet après-midi aux USA la 3e estimation du PIB au 4e trimestre, les promesses de ventes de logements en février et les stocks hebdomadaires de pétrole.A 8h20, le preSMI de Julius Bär reculait de 0,85% à 8565,01 points. Les vingt valeurs de l'indice évoluaient dans le rouge.Credit Suisse (-1,4%) reculait le plus nettement. UBS cédait 1,3% et Julius Bär 0,8%.Dans le camp des poids lourds, la filiale nippone de Roche (-0,3%), Chugai, a obtenu gain de cause devant une cour tokyoïte dans le cadre d'une procédure lancée mi-2017 par Baxalta, racheté en 2016 par Shire, pour violation de brevet sur l'emicizumab. La filiale du géant américain voit sa plainte intégralement balayée et devra supporter les frais de justice.Novartis (-1,0%) va présenter dans les prochains jours de nouvelles données "positives" des études cliniques de phase III Hawk et Harrier sur le brolucizumab (RTH258), contre la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge (nAMD). Les révélations prendront place dans le cadre du prochain congrès de l'Association pour la recherche en vision et en ophtalmologie, qui se tiendra du 29 avril au 3 mai à Honolulu.Nestlé cédait 0,7%.Givaudan (-1,1%) enregistre un départ à son comité de direction. Chris Thoen, directeur science et technologie, va prendre sa retraite à fin août, invoquant des raisons personnelles.Dans le camp du luxe, Berenberg a relevé la recommandation pour Swatch (-0,2%) à "hold" de "sell" et a augmenté l'objectif de cours. Goldman Sachs a aussi augmenté l'objectif de cours avec confirmation de la recommandation "neutral". Kepler Cheuvreux a relevé la recommandation à "buy" de "reduce" et augmenté l'objectif de cours. Pour Richemont (-1,0%), Berenberg a réduit l'objectif de cours et confirmé "hold" et Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours et confirmé "neutral".Au lendemain des chiffres de Bâloise (-1,0%), Kepler Cheuvreux a augmenté l'objectif de cours et confirmé "hold". La déception sur la marche des affaires en Allemagne est compensée par les bonnes perspectives du secteur vie.Sur le marché élargi, l'assureur Vaudoise (pas de cours) a publié ses résultats avec une stabilité des primes brutes et un dividende inchangé. La société immobilière Plazza (pas de cours) a également dévoilé ses données et promet une petite augmentation de dividende à ses actionnaires.Crealogix (pas de cours) met en circulation de nouvelles actions à la Bourse suisse ce jeudi. Les titres proviennent d'une augmentation de capital réalisée mardi afin de financer la reprise de l'espagnol Innofis.Cembra Money Bank (-1,0%) a conclu un partenariat avec la start-up Lendico Schweiz, une filiale détenue à 100% par PostFinance. Cette collaboration permettra, via la plateforme en ligne de Lendico, d'octroyer des crédits à des petites et moyennes entreprises (PME).Lem (pas de cours) a annoncé la nomination d'Eric Chaussin en tant que responsable du segment Industrie à partir du 1er juillet au plus tard. Ce dernier succède à Frank Rehfeld qui reprendra le rôle de CEO de LEM à partir du 1er avril.rp/fr(AWP / 28.03.2018 08h29)