Bourse Zurich: vers une ouverture négative après le recul de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi sur une note légèrement négative, poursuivant sur la tendance de la veille. Les indications préalables en provenance de Wall Street sont modérément positives, le Dow Jones ayant terminé juste dans le vert mardi, mais avec une nette progression après les clôtures en Europe.Le dossier des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium promises par le président Trump continue de retenir l'attention. D'importants membres du parti républicain ont émis des critiques contre cette décision du président et son conseiller économique Gary Cohn a claqué la porte à cause d'elle.D'un autre côté, la détente entre les frères ennemis coréens contribue à relancer l'appétit au risque des investisseurs. Les deux parties sont convenues de tenir un sommet en avril prochain et la Corée du nord a fait savoir qu'avec des garanties de sécurité adéquates, elle n'avait pas besoin de posséder l'arme atomique, ont indiqué des sources sud-coréennes.En Suisse, la saison des résultats continue, mais à un rythme moins dense que la veille, avec, notamment, les chiffres du logisticien Panalpina.Sur le front économique, on attend la 3e estimation de la croissance au 4e trimestre en zone euro en fin de matinée et, cet après-midi, une série de données américaines, dont les chiffres ADP de l'emploi privé en février et la productivité au 4e trimestre. En soirée, la Réserve fédérale (Fed) publiera son Livre beige.A 8h20, le preSMI de Julius Bär reculait de 0,74% à 8700,77 points. Les vingt blue chips pointaient dans le rouge.ABB, Adecco et UBS perdaient tous plus de 1%. Credit Suisse cédait juste 1% et Julius Bär 0,6%.Dans le camp des poids lourds, Novartis abandonnait 0,8%, Roche et Nestlé 0,6% chacun.La querelle entre la famille héritière et Sika (-0,8%) va connaître un nouvel épisode lors de la prochaine assemblée générale. La fondation de famille SWH propose un nouveau président pour le conseil d'administration et demande une enquête spéciale relative à l'administratrice de Sika, Monika Ribar, la présidente de l'organe de surveillance des CFF, et son lien avec le fonds Capoinvest.Sur le marché élargi, Panalpina (-2,6%) a enregistré en 2017 un bénéfice net en hausse de 9,9% à 57,5 mio CHF. Le conseil d'administration proposera un dividende inchangé à 3,75 CHF par action.Autoneum (-0,8%) a vu son bénéfice net 2017 baisser de 11,4% à 118,5 mio CHF. Le conseil d'administration proposera un dividende inchangé de 6,50 CHF par action.Bossard (pas de cours) a augmenté ses résultats à tous les niveaux l'an dernier avec des bénéfices opérationnel et net records. Le conseil d'administration proposera un dividende relevé de 27,3% à 4,20 CHF par action au titre de l'exercice écoulé, contre 3,30 CHF pour le précédent.La Banque cantonale du Valais (BCVs, pas de cours) a dégagé un bénéfice net de 64,1 mio CHF, soit une progression de 11,3% sur un an. Cette performance a poussé le conseil d'administration à relever le dividende à 3,15 CHF par nominative, en hausse de 5%.rp/jh(AWP / 07.03.2018 08h27)