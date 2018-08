Bourse Zurich: vers une ouverture négative au lendemain de la fête nationale

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de jeudi sur une note négative, au lendemain du jour férié de la fête nationale. La saison des résultats marque une pause au niveau des blue chips et seules quelques entreprises du marché élargi ont publié des données.Les indications préalables sont peu encourageantes. Mercredi, les principales places européennes ont perdu du terrain, alors qu'à Wall Street, les indices ont terminé en ordre dispersé. Une fois de plus, le dossier de la guerre commerciale plombe l'ambiance. Le président Donald Trump envisage de relever de 10% à 25% les taxes douanières sur les importations chinoises d'ici fin août. Les observateurs y voient une tactique de négociation.Mercredi encore, la banque centrale américaine (Fed) a laissé les taux d'intérêt inchangés mais insisté sur la "forte" croissance de l'activité de l'économie américaine, signalant la probabilité d'une prochaine hausse du coût du crédit. Elle a aussi noté que les dépenses de consommation, locomotive de la croissance, ont "augmenté fortement".Le climat de la consommation en Suisse a connu un coup de mou au cours des trois derniers mois, selon les estimations du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Les perspectives conjoncturelles demeurent favorables, mais les consommateurs sont moins optimistes que par le passé.A 8h20, le preSMI de Julius Bär reculait de 0,23% à 9153,38 points.L'éventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne (UE) sans accord constitue aussi un thème pour les géants pharma Novartis (-0,2%) et Roche (-0,2%). Les deux entreprises se préparent à une Brexit dur et prévoient d'augmenter leurs stocks de médicaments, ont-ils confirmé mercredi après divers articles de presse. Ces dernières semaines, des groupes comme AstraZeneca et GlaxoSmithKline ont aussi fait état de tels préparatifs.Nestlé abandonnait aussi 0,2%.Francfort pourrait devenir le siège européen des opérations de banque d'affaires et de marché de capitaux de Credit Suisse (-0,3%). La grande banque aurait choisi l'important centre financier allemand comme solution de remplacement pour Londres dans la perspective du Brexit, rapporte le Financial Times. UBS perdait aussi 0,3% et Julius Bär 0,2%.Barclays a relevé l'objectif de cours de Clariant (-0,3%) et a confirmé "equal weight". L'analyste a notamment relevé l'impressionnante croissance du chiffre d'affaires de la division Care Chemicals.Sur le marché élargi, Kardex (pas de cours) et VAT (-8,3%) ont publié leurs résultats semestriels.rp/fr(AWP / 02.08.2018 08h45)