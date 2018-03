Bourse Zurich: vers une ouverture négative, plombée par Roche et les Etats-Unis

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note négative jeudi, en raison surtout du recul de Roche, dont le bon de jouissance est traité hors dividende. Les indications préalables en provenance des USA sont négatives. Mercredi, Wall Street a encore perdu du terrain après le recul surprise des chiffres d'affaires du commerce de détail américain en février, alors que les économistes attendaient une hausse.Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities notent que le recul de Wall Street s'explique aussi par les tensions politiques, avec la rumeur selon laquelle Jeff Sessions, le procureur général, pourrait être le prochain sur la liste des départs. Le parfum de guerre froide entre Londres et Moscou pèse aussi sur l'ambiance, tout comme l'escalade verbale du président Trump à propos des importations chinoises.Ce jeudi, Tokyo a fini en petite hausse, sur fond de prudence des investisseurs face au scandale politique qui fragilise le Premier ministre nippon Shinzo Abe et à la politique protectionniste de Donald Trump.En Suisse, la saison des résultats se poursuit avec les chiffres de Vifor et Dufry pour les "blue chips" et ceux de quelques entreprises du marché élargi.Sur le front économique, les ventes de voitures dans l'Union européenne ont augmenté de 4,3% en février. La Banque de France a relevé sa prévision de croissance du PIB à 1,9% pour 2018.On attend cet après-midi aux Etats-Unis l'activité industrielle dans la région de New York et l'activité industrielle dans la région de Philadelphie en mars, ainsi que les prix à l'importation en février et les traditionnelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage.A 08h20, le preSMI de Julius Bär reculait de 0,47% à 8827,92 points. Le repli s'expliquait en bonne partie par la baisse de 3,2% ou 7,33 CHF du bon de jouissance Roche, traité ce jour hors dividende de 8,30 CHF.Les deux autres poids lourds Nestlé et Novartis gagnaient chacun 0,1%. Les bancaires UBS et Credit Suisse prenaient chacune 0,2%, Julius Bär 0,1%.Vifor (+2,1%) a vu son bénéfice net après minoritaires presque multiplié par quatre à 1,24 mrd CHF en 2017. Pour 2018, l'entreprise issue de la scission de Galenica en deux entités distinctes prévoit une nette amélioration de son chiffre d'affaires et de son excédent brut d'exploitation (Ebitda).Dufry (+0,6%) a dégagé des résultats en forte hausse l'année dernière, aussi bien au niveau de la rentabilité que des recettes. Le groupe bâlois espère poursuivre sur sa lancée en 2018, où il entend profiter d'un environnement de marché favorable. Il évalue aussi le versement d'un dividende.Givaudan (+0,1%) a été rétrogradé à "hold" après "buy" par Liberum, avec un objectif de cours à 2184 CHF. Les analystes pensent notamment que 2018 sera un exercice difficile pour la branche. Des réductions de capacités en Chine pourraient augmenter les coûts des matières premières pour les arômes.Sur le marché élargi, Comet (pas de cours), Elma (pas de cours) et U-blox (+3,4%) ont dévoilé leurs résultats, mercredi soir déjà pour ce dernier.rp/buc(AWP / 15.03.2018 08h29)