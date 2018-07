Bourse Zurich: vers une ouverture négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note négative lundi. Les indications préalables en provenance de Wall Street vendredi sont mitigées: des chiffres d'entreprises plutôt décevants et les données conjoncturelles ont pesé sur les cours à New York. Le Nasdaq en particulier a encore perdu 1,46% après sa chute de jeudi, plombé cette fois par Twitter qui a chuté de 20% après des chiffres d'utilisateurs décevants.La querelle commerciale entre les Etats-Unis et l'Union européenne s'est apaisée, ont relevé les analystes d'IG Markets dans un commentaire. Toutefois, il y a encore quelques points à régler comme par exemple les taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. D'un autre côté, le conflit USA-Chine n'est pas terminé et pourrait occuper les marchés quelques temps encore.En Suisse, la semaine, amputée du jour férié du 1er août, verra la saison des résultats semestriels se poursuivre avec au niveau des "blue chips" Credit Suisse et Logitech mardi et Swiss Re vendredi.Sur le front macroéconomique, on attend cet après-midi les promesses de vente de logements en juin aux Etats-Unis. Les investisseurs suivront surtout, mercredi, l'issue de la traditionnelle séance de deux jours du comité monétaire de la Réserve fédérale (Fed) qui devrait maintenir les taux d'intérêt en l'état mais confirmer son intention de les relever plus tard dans l'année malgré le mécontentement de Donald Trump.En Suisse, le KOF publie son baromètre conjoncturel à 9 heures.A 8h20, le pré-SMI de Julius Bär reculait de 0,48% à 9128,93 points. Seul Swisscom (+0,4%) était en vert. UBS a relevé la recommandation pour l'action du géant bleu à "buy" de "neutral" et relevé l'objectif de cours.Aux bancaires, Credit Suisse (-0,6%) était sous pression à la veille de ses chiffres trimestriels. Julius Bär cédait 0,4% et UBS 0,7%.Les poids lourds Nestlé (-0,4%), Novartis (-0,5%) et Roche (-0,4%) pesaient sur l'indice.A la veille de ses chiffres, Logitech cédait 0,6%.Sur le marché élargi, Oerlikon (+1,5%) a signé un accord pour la vente de sa division de systèmes d'entraînement (Drive Systems) à l'équipementier automobile américain Dana Incorporated. Dans son communiqué, le conglomérat schwytzois évoque une valeur d'entreprise sous-jacente de 600 millions de francs qui "correspond aussi au produit brut en liquide attendu".rp/al(AWP / 30.07.2018 08h30)