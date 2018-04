Bourse Zurich: vers une ouverture peu changée

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir proche de l'équilibre vendredi, enchaînant sur une séance hésitante la veille. Après la publication jeudi de plusieurs résultats d'entreprises, notamment des valeurs vedettes Novartis, Nestlé et ABB, les investisseurs auront peu de nouvelles fraîches à se mettre sous la dent. Les indicateurs préalables étaient plutôt négatifs, la Bourse de New York ayant terminé en repli la veille."Les principaux indices américains ont fini en légère baisse hier soir sur une prise de profit et la baisse de plusieurs poids lourds de la cote comme Philip Morris ou Apple", ont indiqué les analystes de Mirabaud Securities.La Banque nationale suisse (BNS) a défendu sa politique monétaire après la récente dépréciation du franc par rapport à l'euro. "Il n'y a pas lieu d'entreprendre quoi que ce soit en ce qui concerne la politique monétaire en ce moment", a affirmé sur Bloomberg TV le président du directoire Thomas Jordan.Au niveau macroéconomique, le Japon a dévoilé une inflation en perte de vitesse en mars. Les prix à la consommation (hors denrées périssables) ont augmenté de 0,9% en mars sur un an au Japon, après une hausse de 1% le mois précédent.A 08h25, le SMI avant-Bourse compilé par Julius Bär avançait de 0,06% à 8838,02 points, après avoir clôturé la veille quasiment à l'équilibre (+0,01%). L'ensemble des valeurs vedettes affichaient de bonnes prédispositions. La séance correspond à une échéance Eurex.Novartis (+0,1%) se maintenait dans le vert, tandis que Roche et Nestlé étaient stables. La veille, Novartis (-1,9%) a chuté dans la foulée des résultats trimestriels, tandis que Nestlé a fait du surplace (+0,2%) après des chiffres en ligne avec les attentes.Les bancaires UBS (+0,1%), Credit Suisse et Julius Bär (stables) s'inscrivaient dans la tendance générale.Aryzta (+0,1%) affichait de meilleures prédispositions après avoir fini lanterne rouge la veille. Le groupe a nommé Gregory Sklikas nouveau responsable pour l'Europe, après le départ de son prédécesseur.Sur le marché élargi, Inficon (+0,1%) a enregistré au premier trimestre 2018 des résultats en progression et supérieurs aux attentes.La société d'investissements BB Biotech (+0,1%) a essuyé sur les trois premiers mois de l'année une chute du bénéfice net. Elle a déploré une sous-valorisation importante de plusieurs des grandes capitalisations de son portefeuille et un regain de volatilité.Plusieurs sociétés seront traitées hors dividende et reculaient en conséquence, notamment Bucher (pas de cours, dividende de 6,50 CHF), Cembra Money Bank (-4%, dividende de 3,55 CHF), Georg Fischer (-1,8%, dividende de 23 CHF) et Vontobel (-3,3%, dividende de 2,10 CHF).ol/al(AWP / 20.04.2018 08h45)