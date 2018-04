Bourse Zurich: vers une ouverture positive, UBS en ligne de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note légèrement positive lundi. Les données mondiales sont plutôt négatives avec une clôture dans le rouge pour Wall Street vendredi et pour Tokyo lundi. En Suisse, la saison des résultats trimestriels se poursuit avec les chiffres d'UBS."Les principaux indices américains ont fini en baisse vendredi soir sous le poids de plusieurs valeurs de la technologie et de la remontée des taux d'intérêt sur le marché de la dette", ont expliqué les analystes de Mirabaud Securities. Ils ont également souligné qu'il s'agit de la plus mauvaise performance hebdomadaire pour le secteur de la technologie depuis janvier ainsi que pour le secteur des semi-conducteurs depuis un mois.Au niveau macroéconomique, le Japon a dévoilé une accélération de l'activité dans le secteur manufacturier au mois d'avril. Les investisseurs se pencheront encore sur le résultat budgétaire public en 2017 pour l'Union européenne et sur les reventes de logements en mars aux Etats-Unis.A 08h30, le SMI avant-Bourse compilé par Julius Bär avançait de 0,17% à 8822,49 points. A l'exception d'UBS et de Bâloise, l'ensemble des valeurs vedettes affichaient de bonnes prédispositions.UBS (-0,8%) a enregistré une solide hausse de son bénéfice net sur les trois premiers mois de l'année, notamment grâce à une baisse des charges. Dans l'activité stratégique de gestion de fortune, la collecte s'est révélée favorable.Les deux autres bancaires Credit Suisse (+0,3%) et Julius Bär (+0,2%) prenaient un chemin opposé.Bâloise (-0,8%) a vu sa recommandation abaissée à "underweight" par JPMorgan. L'assureur rhénan s'en sort moins bien que ses homologues, notamment au niveau du rendement du dividende, affirme la banque américaine.Roche (+0,5%) a publié de nouvelles données pour son médicament Ocrevus contre la sclérose en plaques. Le produit est déjà utilisé par environ 40'000 patients dans le monde. Les deux autres poids lourds Novartis et Nestlé (chacun +0,2%) étaient également dans le vert.Les horlogers Swatch et Richemont (chacun +0,2%) évoluaient dans la moyenne, tout comme les cycliques ABB (+0,3%) et Sika (+0,2%).Sur le marché élargi, la Banque cantonale de Glaris (GLKB, pas de cours) a bouclé le premier trimestre sur un produit d'exploitation en hausse. SPS a annoncé le départ de son administratrice Elisabeth Bourqui.AMS (-0,8%) se dirigeait vers une ouverture nettement négative. Outre-Atlantique, Apple a perdu plus de 4% vendredi.En mal de rendement du fait des taux négatifs, la fondation de placement Helvetia (+0,2%) proposera aux investisseurs dès le mois de mai d'accéder au marché hypothécaire helvétique comme groupe de placement.Plusieurs titres seront traités hors dividende lors de la séance, dont Cicor (pas de cours, 0,70 CHF), Flughafen Zürich (-1,6%, 6,50 CHF), Komax (-2,1%, 1,50 CHF) et SFPI (pas de cours, 3,60 CHF)ol/fr(AWP / 23.04.2018 08h48)