Bourse Zurich: vers une ouverture positive, dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la première séance de la semaine sur une note positive, dans le sillage des bons préalables en provenance des Etats-Unis. Vendredi, Wall Street a encore fortement progressé après les clôtures en Europe, profitant des solides statistiques du marché de l'emploi en février "tout à fait du goût des investisseurs", selon des observateurs. Si l'emploi a fortement augmenté, les salaires ont pour leur part moins augmenté que prévu.Ces données laissent à penser que la Réserve fédérale américaine (Fed), ainsi que la Banque centrale européenne (BCE) vont pouvoir poursuivre leur retour très progressif à une politique monétaire moins accommodante. Les données sur l'inflation américaine attendues cette semaine seront scrutées avec grande attention dans cette optique.Les analystes de Mirabaud Securities ont aussi relevé que la progression de Wall Street est due à la rumeur qui place Shahira Knight comme remplaçante de Gary Cohn au poste de conseiller économique du président Trump. Par ailleurs, la "flexibilité" de ce dernier face aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium ainsi que la détente apparente sur le dossier nord-coréen ont également alimenté la progression.En Suisse, la saison des résultats continue cette semaine avec, ce lundi, les chiffres de Tornos, Mikron, Belimo, VAT et IVF Hartmann. Le boulanger industriel Aryzta a révélé pour sa part ses résultats semestriels. Sensirion et Medartis vont par ailleurs présenter leur projet respectif d'IPO sur SIX.A 08h20, le pré-SMI de Julius Bär gagnait 0,48% à 8975,00 points. La totalité des titres était dans le vert.Aryzta (+0,3%) a connu un premier semestre 2017/18, clos fin janvier, très difficile. La contreperformance était toutefois attendue, après un nouvel avertissement sur résultats fin janvier, le cinquième d'affilée. Le groupe zurichois est néanmoins parvenu à dépasser certaines prévisions des analystes.Les bancaires Credit Suisse et UBS prenaient chacune 0,6% et Julius Bär 0,4%.Dans le camp des poids lourds, Nestlé gagnait 0,4%, Novartis 0,5% et Roche 0,4%.Zurich Insurance (+0,5%) a annoncé le renforcement de ses activités d'assurance voyage en Amérique latine.Les valeurs du luxe Richemont et Swatch (chacune +0,8%) avaient le vent en poupe.Sur le marché élargi, VAT (+3,00) a affiché des résultats record en 2017, avec un bénéfice net en progression de 72,1% à 115,7 mio CHF. Les actionnaires recevront un dividende inchangé de 4,00 CHF par action.IVF, Tornos, Belimo et Mikron ont aussi publié leurs résultats annuels. Les titres n'affichaient pas de cours avant-Bourse.Sensirion et Medartis ont présenté les détails de leur prochaine entrée en Bourse. Le premier sera coté dès le 22 mars et le second dès le 23.rp/al(AWP / 12.03.2018 08h26)