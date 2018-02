Bourse Zurich: vers une ouverture prudente et peu changée

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note empreinte de retenue mardi au lendemain de son net repli de la veille, alors que l'on ne dispose d'aucune indication préalable en provenance des Etats-Unis où lundi était jour férié. Ce mardi en Asie, le Nikkei a nettement reculé à Tokyo, alors que les Bourses chinoises restaient fermées pour cause de fêtes du Nouvel An.L'absence d'indications en provenance des Etats-Unis a insécurisé les investisseurs, ce qui explique la faiblesse des Bourses européennes lundi. Des courtiers parlent de prises de bénéfices en raison de l'absence d'incitations à l'achat et notent que les volumes sont restés faibles. Par ailleurs, les craintes au niveau des hausses de taux ne se sont pas encore complètement dissipées.Ce mardi, le front des nouvelles macroéconomique va rester peu animé, avec la seule publication, en Allemagne, du baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers.A 08h20, le préSMI calculé par la banque Julius Bär gagnait 0,08% à 8916,10 points. La plupart des titres gagnaient autour de 0,1%.Parmi les valeurs recherchées, on trouvait les valeurs du luxe Swatch (+0,7%) et Richemont (+0,4%). Les exportations horlogères ont augmenté de près de 13% sur un an au mois de janvier.Adecco et LafargeHolcim gagnaient chacun 0,1%. Adecco a annoncé l'acquisition de la plateforme américaine de recrutement de spécialistes Vettery pour un montant non dévoilé. Pour le cimentier, le titre devrait profiter d'informations de son concurrent HeidelbergCement, qui a fait état d'une bonne évolution des affaires au 4e trimestre en Amérique du Nord et en Europe.Les poids lourds Nestlé, Novartis et Roche progressaient légèrement. UBS et Kepler Cheuvreux ont respectivement abaissé et relevé l'objectif de cours pour Roche, avec recommandations à "neutral" et "hold".Sur le marché élargi, Temenos (-2,9%) et AMS (-0,7%) retiendront l'attention: le premier envisage de racheter le britannique Fidessa pour 35,67 GBP par action. Le second propose aux ex-actionnaires d'Heptagon de revoir les conditions de l'accord earn-out conclu au moment du rachat.Oerlikon (+0,7%) a conclu un accord de collaboration de cinq ans avec Boeing dans le domaine de l'impression 3D de pièces d'avions.Sunrise (+0,1%) avait profité la veille de rumeurs de rachat. Ce matin, Berenberg a réduit sa recommandation à "hold" de "buy".Meier Tobler et Chemie+Papier Holding (pas de cours avant-Bourse) ont publié leurs résultats annuels.sig/rp/buc(AWP / 20.02.2018 08h42)