Bourse Zurich: vers une ouverture quasiment inchangée

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir lundi autour de l'équilibre, lors d'une séance marquée par seulement quelques rares annonces d'entreprises. La place zurichoise semblait marquer le pas avant la saison des résultats annuels et alors que Wall Street a grimpé à de nouveaux records vendredi. Les impulsions d'outre-Atlantique seront limitées ce lundi, la Bourse de New York étant fermée en raison d'un jour férié.A l'échelle mondiale "la progression actuelle des indices étonne plus d'un investisseur et laisse beaucoup de questions en suspens", ont indiqué les analystes de Mirabaud Securities dans une note. Selon ces derniers, "l'horizon de ces prochains mois est dégagé et milite en faveur d'une poursuite de la hausse des indices actions".Dans l'immédiat, le marché helvétique semblait s'accorder une pause. A 08h08, le SMI avant-Bourse gagnait à peine 0,01% à 9547,24 points, selon les indications préalables fournies par Julius Bär. Hormis Roche, les autres valeurs de l'indice vedette pointaient vers le haut.Roche (-0,6%) faisait ainsi figure d'exception, pénalisé par un abaissement d'objectif de cours et de recommandation à la vente par Société Générale. Selon les analystes, l'évolution du titre risque de s'avérer inférieure à celle du marché, malgré son récent redressement. Les experts jugent toujours trop élevée la moyenne des attentes, trop confiantes par rapport aux possibilités de Roche d'endiguer la chute de ses ventes grâce aux biosimilaires.Son homologue Novartis (+0,1%) bénéficiait au contraire d'une augmentation d'objectif de cours par Deutsche Bank. Le troisième poids lourd Nestlé gagnait autant.Les autres valeurs vedettes ne sortaient pas du lot avec de modestes progressions, à l'instar des bancaires Credit Suisse et UBS (tous les deux +0,2%).Des cycliques comme ABB (+0,2%), Geberit (+0,1%) ou LafargeHolcim (+0,2%) ne faisaient guère mieux.Les horlogères Richemont et Swatch (tous les deux +0,2%) évoluaient sur la même tendance, alors que s'ouvre le salon de la haute horlogerie (SIHH) à Genève.Sur le marché élargi, l'actualité était un peu plus fournie. Bell (pas de cours avant-Bourse) veut acquérir l'ensemble des actions du fabricant de soupes et de sauces Hügli. Une offre de 915 CHF par action a été lancée. L'acquisition sera financée par des moyens internes et externes, notamment via une augmentation de capital.Cicor pourrait également intéresser les investisseurs. Le groupe industriel a bouclé 2017 sur un chiffre d'affaires de 216 mio CHF, en hausse de 14% par rapport à l'exercice précédent, grâce notamment à la poussée de sa division AMS qui a connu une croissance de "plus de 20%".Georg Fischer (-0,9%) et Leonteq (-0,4%) se démarquaient sur le marché avant-Bourse, le premier ayant vu son objectif de cours et la recommandation modifiés par Credit Suisse.al/ol(AWP / 15.01.2018 08h40)