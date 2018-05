Bourse Zurich: vers une ouverture sans étincelles, Swisscom en ligne de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance sur une note presque stable mercredi, après la pause de la fête du travail mardi. Outre-Atlantique, les indices ont fini en ordre dispersé mardi, les valeurs technologiques ayant affiché une bonne dynamique. En Suisse, la saison des résultats s'est poursuivie avec les chiffres trimestriels de Swisscom.Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities estiment que les raisons de l'hésitation des investisseurs sont diverses, liées notamment à "la publication d'un ralentissement de l'activité manufacturière aux Etats-Unis, d'une vague rumeur d'intervention armée israélienne (imminente) en Iran et d'une forte progression du dollar face à un panier de devises".Sur le plan macroéconomique, le Seco a publié un indice du climat de consommation en léger repli en avril par rapport au mois de janvier. Toutefois, la confiance des consommateurs suisse reste solide, notamment sur le plan des perspectives économiques et de l'évolution du chômage.Toujours en Suisse, l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiera les chiffres d'affaires du commerce de détail en mars et les investisseurs prendront également connaissance de l'indice PMI des directeurs d'achat.L'activité manufacturière en Chine a légèrement accéléré en avril, soulignant une stabilisation de la conjoncture, selon l'indicateur indépendant Caixin.Au programme figurent également la première estimation de la croissance en zone euro au premier trimestre et le chômage en mars. Le PMI manufacturing Index en France est également attendu, tout comme le chômage en mars et l'estimation du produit intérieur brut au premier trimestre pour l'Italie.Les Etats-Unis publieront les chiffres ADP de l'emploi dans le secteur privé en avril et le niveau hebdomadaire des stocks de pétrole. Les conclusion de la réunion de deux jours du Comité de politique monétaire de la Fed sont également attendues.A 08h35, le Swiss Market Index (SMI) affichait une progression de 0,03% à 8888,45 points dans les échanges avant-Bourse compilés par la banque Julius Bär. A l'exception de Novartis, l'ensemble des valeurs vedettes pointaient légèrement dans le rouge.Novartis (+0,7%) a reçu une nouvelle homologation pour son traitement contre une forme de leucémie Kymriah aux Etats-Unis. Les deux autres poids lourds Nestlé et Roche (chacun -0,1%) se dirigeaient vers une ouverture peu changée.Swisscom (-0,8%) semble sur le point de connaître une séance tumultueuse, malgré des résultats globalement en ligne avec les prévisions au premier trimestre. La situation reste difficile pour la branche.Les grandes banques UBS (-0,1%) et Credit Suisse (-0,2%) ainsi que Julius Bär (-0,1%) ne faisaient pas d'étincelles.Clariant (+0,4%) a remporté une commande en Chine, faisant un pas de plus en ligne avec son objectif de doubler le chiffre d'affaires d'ici 2021.Sur le marché élargi, Oerlikon (+1,7%) a enregistré des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre tant sur le plan du chiffre d'affaires et des entrées de commandes que sur celui de la rentabilité.AMS (+3,9%) se dirigeait vers une ouverture en nette hausse. La veille, le titre Apple a été fortement recherché à la Bourse américaine.Bell (pas de cours avant-Bourse) détient 83,7% des droits de vote et 76,8% du capital actions du fabricant de soupes Hügli, une nouvelle étape en vue de l'acquisition.Kuros (pas de cours avant-Bourse) a décroché un marquage CE de conformité européenne pour son substitut osseux Magnetos, sous sa forme pâteuse (Putty).ol/fr(AWP / 02.05.2018 08h46)