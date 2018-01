Bourse Zurich: vers une poursuite de la chasse aux records

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait lundi vers une nouvelle ouverture dans le vert, la quatrième en autant de séances en ce début d'année. En panne de nouvelles d'entreprises, les détenteurs de capitaux s'appuyent sur les rares indications conjoncturelles ou les plus nombreuses estimations d'analystes pour orienter leurs stratégies de placements.Après une entame d'exercice idéale, les courtiers reprendront contact avec la réalité dès ce lundi, prévient London Capital Group. Les commandes industrielles allemandes se sont repliées de 0,4% en novembre. L'Office fédéral de la statistique (OFS) doit faire dans la matinée le point sur le niveau des prix à la consommation en Suisse sur le mois de décembre comme sur l'ensemble de 2017.A 08h32, le préSMI compilé par Julius Bär s'adjugeait 0,32% à 9587,41%. Toutes les principales cotations de la place zurichoise bénéficiaient d'un vent de poupe, à l'exception notable de Givaudan (-0,7%).Le parfumeur-arômatiseur verniolan fait l'objet d'une dégradation de recommandation par Bernstein, qui prévient que les produits pétrochimiques ne permettront plus de compenser le renchérissement des matières premières.Les poids lourds se montraient plus que défensifs, à l'image notamment de Roche (+0,7%). Le mastodonte pharmaceutique a conclu avec le colosse américain General Electric un partenariat de développement dans le domaine du diagnostic. Son concurrent Novartis prenait 0,2%, sans indication particulière.Des échos de presse aux Etats-Unis font état d'un intérêt de Hershey ainsi que de Ferrero pour les activités de Nestlé (+0,2%) dans la confiserie outre-Atlantique.Les grandes banques UBS et Credit Suisse (+0,3% chacune) s'inscrivaient dans la tendance d'ensemble.Au chapitre du luxe, la porteur Swatch (+0,5%) était courtisée dans les échanges avant-Bourse plus que le concurrent Richemont (+0,3%), dont l'objectif de cours a été relevé du bout des lèvres par JPMorgan, qui a confirmé sa note "neutral" pour le titre.Sur le marché élargi, Forbo (+0,3%) a vu son objectif de cours nettement relevé par UBS, qui confirme sa recommandation d'achat (buy). Depuis le rapport semestriel de l'équipementier de la construction, le prix du pétrole a gonflé de 20%, ce qui pourrait amener l'entreprise à relever ses prix de manière sélective, estime l'analyste en charge de la couverture du titre.Kuros Biosciences (pas de cours avant-Bourse) a renforcé son accord de licence exclusif avec l'américain Checkmate Pharmaceuticals. L'entente, qui concerne notamment l'anticancéreux CYT003, a été étendue à toutes les indications. L'extension devrait permettre à Kuros de recevoir un versement initial, suivi de paiements d'étapes et de commissions.Le laboratoire biotechnologique Molecular Partners (pas de cours avant-Bourse) a levé le voile sur des résultats d'étude de phase II concernant son produit candidat MP0250 dans le traitement du myélome multiple, faisant état de "données initiales prometteuses" en termes d'innocuité et d'efficacité.jh/buc(AWP / 08.01.2018 08h47)