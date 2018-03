Bourse Zurich: vers une tentative de stabilisation

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance en tentant une stabilisation après avoir bouclé la semaine dernière sur un net repli avec quatre séances d'affilée dans le rouge. Les indications préalables en provenance des Etats-Unis et d'Asie sont négatives. Vendredi, le Dow Jones s'est quelque peu rétabli. Au niveau politique, les élections en Italie n'ont pas dégagé de vainqueur clair. En Allemagne, les socialistes ont accepté la grande coalition avec le parti d'Angela Merkel.Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities reviennent sur le résultat des élections en Italie et parlent de "continuité dans l'instabilité". Bruxelles va maintenant redouter une éventuelle alliance des partis hostiles à l'Europe, comprenant la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, ont-ils relevé.Pour un expert d'UBS, l'issue du vote semble montrer qu'aucun parti ou coalition n'aura suffisamment de voix pour constituer un gouvernement, ce qui ouvre la voie à une grande coalition ou à une répétition des élections. Les marchés accueilleraient bien une grande coalition, selon lui, car il pourrait en résulter une stabilité politique et une discipline fiscale. Un retour aux urnes ne ferait que prolonger la période d'incertitudes. Une alliance M5S et Lega constituerait le pire scénario.Sur le front économique, la Chine vise une croissance de 6,5% cette année, après 6,9% en 2017. En février, l'activité des services a encore progressé, mais à un rythme ralenti à 54,2 points contre 54,7 en janvier et 53,9 en décembre.A 8h20, le preSMI de Julius Bär grignotait 0,04% à 8632,11 points. Tous les titres pointaient dans le vert, progressant entre 0,3% et 0,6%.Le front des nouvelles d'entreprises du SMI était très calme. LafargeHolcim (+0,06%) a achevé son programme de rachat d'actions après avoir atteint le seuil visé de 581 mio CHF.Dans le camp des poids lourds, Nestlé et Novartis 0,05% gagnaient 0,05%, tandis que Roche grappillait 0,04%.Aux bancaires, Credit Suisse et UBS prenaient chacune 0,06% et Julius Bär 0,03%Sur le marché élargi, Helvetia (-0,45%) a vu son bénéfice net progresser de 7,0% l'an dernier. Les actionnaires profiteront d'un dividende augmenté de 2 CHF à 23 CHF.Emmi (+1,8%) a augmenté son bénéfice net de 15,1% à 161,6 mio CHF. Profitant de la cession en janvier de Siggi's, les actionnaires se verront proposer un dividende de 10,00 CHF par action, contre 5,90 CHF au titre de l'exercice 2016.Calida (pas de cours) a augmenté ses ventes de 2,6% à 380,6 mio CHF l'an dernier. Le bénéfice net a grimpé de 14,3% à 16,9 mio CHF. Le dividende reste inchangé à 0,80 CHF par action.rp/fr(AWP / 05.03.2018 08h31)