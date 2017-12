Bourse Zurich: volumes en berne en attendant la nouvelle année

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert mercredi en légère hausse, dans des volumes en berne. A quatre jours du Nouvel an, les investisseurs étaient sur la retenue et l'activité faible sur les marchés actions. En Suisse, quasiment aucune nouvelle d'entreprise n'alimentait le négoce, hormis des rumeurs déconcertantes pour AMS."Les volumes devraient rester très faibles ces trois prochaines séances, la majeure partie des investisseurs étant en vacances où en train de préparer leur stratégie d'investissement pour 2018", ont souligné les analystes de Mirabaud Securities.Pour les spécialistes de DailyFX, les investisseurs commencent à se positionner pour la nouvelle année dont le focus sera une fois de plus le président américain Donald Trump. "La réforme fiscale a certes été signée, mais de nombreux autres chantiers sont toujours en suspens", notamment la réforme du système de santé, ont-ils ajouté.Au maigre programme macroéconomique figurent dans l'après-midi les promesses de vente de logements en novembre aux Etats-Unis. En Suisse, l'indice de la consommation d'UBS a fait état d'une très légère baisse le mois dernier. La consommation des ménages devrait néanmoins connaître une "solide croissance" en 2018, grâce à une évolution conjoncturelle robuste et en dépit d'une légère hausse de l'inflation.A 09h28, le SMI s'adjugeait 0,34% à 9425,71 points, le SLI prenait autant à 1525,77 points et le SPI engrangeait 0,26% à 10'784,27 points. Seules deux des 30 valeurs vedettes se repliaient, deux autres étaient stables et 26 progressaient.Après quatre jours de pause, la Bourse suisse avait peu d'annonces d'entreprises à digérer. Vendredi soir, Credit Suisse (-0,1%) avait indiqué s'attendre à une dépréciation de 2,3 mrd CHF au quatrième trimestre, en raison de la réforme fiscale aux Etats-Unis. La banque qualifie cette perte d'ajustement comptable ponctuel, avec un "impact minimal" sur ses fonds propres réglementaires.Parmi les autres valeurs bancaires, UBS (+0,2%) et Julius Bär (stable) affichaient des variations contrastées.Le réassureur Swiss Re (+0,4%) reste attaché à la place économique suisse malgré les réglementations strictes dans la finance et les assurances, a affirmé le directeur général Christian Mumenthaler dans la NZZ am Sonntag. Le patron n'a pas dit si 2017 a été une bonne ou une mauvaise année pour le groupe.Les poids lourds Novartis (+0,5%), Roche (+0,3%) et Nestlé (+0,2%) affichaient également de modestes gains. Roche a annoncé vendredi soir une coopération avec le français Accenture sur une solution de logiciel pour le traitement de patients atteints de cancer. Le laboratoire va également racheter l'américain Ignyta pour 1,7 mrd USD.Novartis a quant à lui obtenu un statut de revue prioritaire pour la thérapie combinée Tafinlar+Mekinist auprès de l'Autorité américaine du médicament (FDA) contre le mélanome au stade III présentant une mutation BRAF V600 E/K, en traitement postopératoire.Les progressions les plus marquées étaient celles enregistrées par Aryzta (+1,8%), ainsi que les valeurs du luxe Richemont (+0,9%) et Swatch (+0,8%) qui semblaient profiter du rebond amorcé du secteur horloger.Sur le marché élargi (SPI), le titre AMS (-9,4%) chutait lourdement. Selon certains observateurs, les ventes de l'iPhoneX d'Apple, dont la société autrichienne est un fournisseur, auraient été nettement inférieures aux attentes.Le laboratoire Siegfried (+1,2%) a conclu un accord de production et de livraison avec son homologue américain Keryx.al/buc(AWP / 27.12.2017 10h15)