Bourse de Tokyo: le Nikkei chute de 4,51% à la clôture, craintes de guerre commerciale

Tokyo - La Bourse de Tokyo a dégringolé vendredi à la clôture sur fond de renforcement du yen, valeur refuge, dans un climat assombri par l'offensive commerciale du président américain Donald Trump contre la Chine qui a aussitôt riposté.A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a lâché 4,51% (-974,13 points) à 20.617,86 points, son niveau le plus bas depuis octobre 2017, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a fléchi de 3,62% (-62,45 points) à 1.664,94 points.Il s'agit du repli le plus important depuis le 6 février: les investisseurs s'inquiétaient alors des perspectives de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).Entretemps, les marchés financiers se sont redressés avant d'être de nouveau affaiblis ces dernières semaines par l'annonce de mesures protectionnistes par Donald Trump.Après sa décision d'imposer des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, le locataire de la Maison Blanche a franchi jeudi une nouvelle étape en s'en prenant à Pékin. Il a évoqué des mesures punitives contre des importations chinoises d'un montant pouvant atteindre "60 milliards de dollars".Dans la foulée, les trois principaux indices de Wall Street ont dévissé: le Dow Jones a fini sur des pertes de 2,93%, le Nasdaq de 2,43% et le S&P 500 de 2,52%.La place tokyoïte a réagi sur la même tonalité vendredi et a accentué ses pertes au fil de la séance, alors que la Chine ripostait en menaçant de droits de douane plus d'une centaine de produits américains.Autre mauvaise nouvelle pour Tokyo, Washington a exclu le Japon, pourtant un de ses plus proches alliés, de la liste des pays provisoirement exemptés des tarifs douaniers sur les métaux.Le regain du yen, valeur refuge, a en outre pesé sur le moral des investisseurs: le dollar a glissé sous la barre des 105 yens pour la première fois depuis fin 2016, un mouvement défavorable aux titres des sociétés exportatrices japonaises. Il valait 104,81 yens au moment de la fermeture, contre 105,90 yens jeudi. L'euro s'inscrivait aussi en fort recul, à 129,27 yens, contre 130,76 yens la veille.Sur l'ensemble de la semaine, le Nikkei a plongé de 4,88%.(©AFP / 23 mars 2018 06h45)