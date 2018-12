Bourse suisse: net repli du chiffre d'affaires en novembre sur un mois

Zurich (awp) - Le négoce à la Bourse suisse SIX a nettement fléchi en novembre par rapport à octobre. Le chiffre d'affaires global a baissé de 11% à 113,9 milliards de francs et le nombre de transactions de près de 15% à 5,30 millions.Le plus gros chiffre d'affaires journalier a été atteint le 6 novembre, à 7,1 milliards de francs. Le jour où il y a eu le plus de transactions est le 20 novembre (321'127). Le premier titre en terme de chiffre d'affaires est Nestlé, qui a atteint en novembre 9,4 milliards de francs en 217'320 transactions.Sur les 11 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires se monte à 1261 milliards de francs, en hausse de 1,3% sur un an. La moyenne journalière se fixe à 5,4 milliards de francs. Le nombre de transactions a augmenté de 18% à 56,0 millions.Le chiffre d'affaires des actions a augmenté de 4,8% sur 11 mois, alors que les autres catégories de titres ont en partie nettement reculé. C'est le cas notamment des emprunts libellés en devises étrangères, en recul de 26,5%.uh/yr/rp/ol(AWP / 03.12.2018 18h55)