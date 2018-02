Bouygues Telecom retrouve la santé en 2017

ALTICE

Paris - Accélération du bénéfice net, forte augmentation du chiffre d'affaires, importante progression de la base clients tant sur le fixe que sur le mobile: en situation difficile il y a peu, Bouygues Telecom a achevé de retourner la tendance avec d'excellents résultats pour 2017."Nos résultats pour 2017 sont tout à fait encourageants, tous les objectifs ont été atteints ou dépassés", s'est félicité le PDG Martin Bouygues lors de la présentation des résultats jeudi.La filiale télécoms du groupe Bouygues a vu ses ventes progresser de 6,8% pour atteindre 5,08 milliards d'euros, "sans doute la plus forte croissance du secteur", selon M. Bouygues.Grâce notamment à une forte amélioration de sa profitabilité (la marge d'exploitation Ebitda augmente de 4,6 point à 27,2%), l'opérateur a également pu tripler son bénéfice net en un an, à 236 millions d'euros.Une autre bonne nouvelle est la hausse importante de la base-clients. L'opérateur assure avoir convaincu 500.000 clients mobiles et 340.000 clients fixes supplémentaires.Fin 2014, l'opérateur s'était fixé un million de nouveaux clients sur le mobile et autant sur le fixe à horizon 2017. Ce sont finalement 1,7 million de nouveaux clients mobiles qui ont été recrutés, et un million sur le fixe.De quoi permettre à Bouygues Telecom de revendiquer 14,4 millions d'abonnés, dont 7,9 millions pour le très haut débit mobile (4G, en hausse d'un million d'abonnements sur un an).Sur le fixe, ce sont désormais 3,4 millions de personnes qui sont abonnées chez l'opérateur du groupe Bouygues, dont 265.000 d'entre elles à la fibre (FTTH), "soit 2,2 fois plus qu'en 2016", précise le communiqué. Au dernier trimestre, "58% de la croissance nette sur le fixe se fait en FTTH", a précisé M. Bouygues.- Pas de projet de consolidation -"Nous nous étions retrouvés dans une situation terrible et nous avons su nous en sortir alors que personne n'y croyait", a commenté Martin Bouygues à l'issue de la conférence de presse.De quoi envisager de repartir à l'offensive et, pourquoi pas, tenter de mettre la main sur SFR, désormais présenté comme le nouveau maillon faible des télécoms, en vue d'une consolidation du secteur?Le groupe Bouygues avait en effet été en concurrence, en 2014, avec Altice pour mettre la main sur son concurrent, alors filiale de Vivendi."Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres", a simplement commenté jeudi Martin Bouygues, "ce n'est pas moi qui souhaitais passer de quatre à trois opérateurs et de toute manière on ne m'a rien proposé.""Nous ne serons en aucun cas porteurs d'un projet de consolidation. Les collaborateurs de Bouygues Telecom ont souffert de ces périodes (de tentative de rachat successives par SFR puis Orange, NDLR), je me vois mal leur dire que l'on va se lancer dans un nouveau mouvement énorme de concentration. Nous avons voulu être à quatre, nous sommes à quatre", a ajouté le PDG du groupe.Dans l'immédiat, l'opérateur compte accélérer son offensive sur le marché entreprise, largement dominé par Orange et, dans une moindre mesure, SFR, ainsi que sur l'internet des objets, pour lequel il dispose d'une filiale spécifique, Objenious.Pour cette année, le groupe Bouygues anticipe une croissance de 3% du chiffre d'affaires de sa filiale télécoms pour 2018, une marge Ebitda en hausse par rapport à 2017 et un flux de trésorerie libre à 300 millions d'euros en 2019.Il espère également couvrir 99% du territoire en 4G à la fin de l'année et arriver à 12 millions de fibres FTTH commercialisées fin 2019 et 20 millions à la fin 2022.els/nas(©AFP / 22 février 2018 12h05)