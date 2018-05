Brésil: Petrobras bondit de 10% après l'effondrement de lundi

PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO

Rio de Janeiro - Les actions de Petrobras bondissaient de 10% mardi à la Bourse de Sao Paulo, au lendemain d'une chute de 14% liée à la réduction du prix du gazole concédé par le gouvernement aux routiers en grève qui paralysent le pays.Vers 13H10 (16H10 GMT), les actions préférentielles du groupe public pétrolier grimpaient de 9,58% et les titres ordinaires de 10,71%, entraînant avec eux l'indice de référence Bovespa, en hausse de 1,28%.La veille l'action de Petrobras avait chuté de plus de 14% à la clôture lundi de la Bourse, qui a cédé 4,5%.D'après les analystes, les titres groupe pétrolier sont repartis à la hausse en raison de garanties fournies par le gouvernement, qui s'est engagé à compenser la différence de prix du gazole après l'annonce dimanche par le président Michel Temer d'une baisse de tarif."Le trésor public va assumer (le coût lié à la différence de tarif), donc cela n'affectera pas les finances de Petrobras", a expliqué Alex Agostini, écônomiste en chef du cabinet de consultants Austin Rating.Un grand nombre de barrages étaient toujours dressés dans plusieurs Etats brésiliens, mais des camions-citerne escortés par la police ou l'armée ont permis d'effectuer le ravitaillement en carburant depuis les raffineries.De nombreux participants à cette grève, qui a ébranlé le gouvernement et causé des pertes colossales, restent toutefois déterminés à continuer, même si la baisse du prix du gazole était leur principale revendication.Rien que sur les cinq premiers jours de mobilisation des routiers, cette grève a déjà coûté plus de 10 milliards de réais (2,3 milliards d'euros) à l'économie brésilienne, selon le journal Folha de Sao Paulo, qui a compilé des estimations des principaux secteurs d'activité.Les experts considèrent que le pays pourrait mettre plusieurs semaines à revenir totalement à la normale, un rude coup pour une économie encore convalescente après avoir subi une récession historique en 2015 et 2016.js/gm/lg/tup/az(©AFP / 29 mai 2018 16h57)