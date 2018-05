Brésil: le cours de Petrobras bondit de 10%

Les actions de Petrobras bondissaient de 10% mardi à la Bourse de Sao Paulo alors qu'une sortie de crise se dessine dans la première économie d'Amérique latine, paralysée depuis neuf jours par une grève des routiers.Vers 13H10 (16H10 GMT), les actions préférentielles du groupe public pétrolier grimpaient de 9,58% et les titres ordinaires de 10,71%, entraînant avec eux l'indice de référence Bovespa, en hausse de 1,28%.La veille, les marchés financiers donnaient encore des signes d’inquiétude: l'action de Petrobras a chuté de plus de 14% à la clôture lundi de la Bourse, qui a cédé 4,5%.Un grand nombre de barrages étaient toujours dressés dans plusieurs Etats brésiliens, mais des camions-citerne escortés par la police ou l'armée ont permis d'effectuer le ravitaillement en carburant depuis les raffineries.De nombreux participants à cette grève, qui a ébranlé le gouvernement et causé des pertes colossales, restent toutefois déterminés à continuer, même s'ils ont déjà obtenu une baisse significative du prix du gazole, leur principale revendication.Rien que sur les cinq premiers jours de mobilisation des routiers, cette grève a déjà coûté plus de 10 milliards de réais (2,3 milliards d'euros) à l'économie brésilienne, selon le journal Folha de Sao Paulo, qui a compilé des estimations des principaux secteurs d'activité.Les experts considèrent que le pays pourrait mettre plusieurs semaines à revenir totalement à la normale, un rude coup pour une économie encore convalescente après avoir subi une récession historique en 2015 et 2016.(©AFP / 29 mai 2018 19h10)