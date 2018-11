Brésil: Bolsonaro nomme un amiral au ministère de l'Energie

TWITTER

Rio de Janeiro - Le président élu du Brésil Jair Bolsonaro a annoncé vendredi sur Twitter la nomination de l'amiral Bento Costa Lima Leite au ministère des Mines et de l'Energie, le sixième militaire parmi les 20 membres de son futur gouvernement déjà dévoilés.Le gouvernement Bolsonaro, qui prendra ses fonctions en janvier, est pratiquement au complet. Restent à nommer le ministre de l'Environnement, qui devrait être annoncé la semaine prochaine, et celui des Droits de l'homme.L'amiral Bento Costa Lima Leite, 60 ans, est actuellement directeur général du développement nucléaire et technologique de la Marine.Le Brésil construit actuellement cinq nouveaux sous-marins, dont un à propulsion nucléaire, en partenariat avec le groupe français Naval Group qui a remporté un méga-contrat de 6,7 milliards d'euros en 2008.Le futur ministre des Mines et de l'Energie est également membre du conseil d'administration de Nuclebrás, organisme public chargé de développer le nucléaire dans le pays.La première puissance d'Amérique Latine possède deux centrales nucléaires, situées à Angra dos Reis, près de Rio de Janeiro, et une troisème est en construction au même endroit.Bento Costa Lima Leite, qui est entré dans la Marine en 1973, a par ailleurs été observateur des forces de paix de l'ONU à Sarajevo.Admirateur décomplexé de la dictature militaire qui a sévi au Brésil de 1964-1984, Jair Bolsonaro, avait déjà nommé trois généraux de réserve à des portefeuilles-clé: la Défense, le Cabinet de sécurité institutionnelle -- qui coordonne les services du renseignement-- et le Secrétariat du gouvernement, chargé des relations avec le Parlement.Le ministère des Infrastructures est aussi revenu à un ex-militaire, ainsi que celui des Sciences et Technologies, à l'astronaute Marcos Pontes, ancien pilote de chasse.lg/pt/lch(©AFP / 30 novembre 2018 13h58)