Brésil: Lula ne s'est pas rendu à la justice

L'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva ne s'est pas présenté aux autorités vendredi dans les délais fixés par un juge pour purger une peine de 12 ans et un mois de prison pour corruption.Lula, 72 ans, était censé se rendre au siège de la police fédérale de Curitiba (sud) à 17h00 heure locale (20h00 GMT), mais il est resté retranché au milieu de ses partisans à plus de 400 km de là, au siège du syndicat des métallurgistes de Sao Bernardo do Campo, près de Sao Paulo.(©AFP / 06 avril 2018 22h31)