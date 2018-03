Brésil: Nouvelle intervention de l'armée dans une favela de Rio

Rio de Janeiro - Les forces de sécurité brésiliennes ont lancé tôt mercredi une opération dans une grande favela de Rio, la troisième depuis que le président Michel Temer a signé un décret transférant à l'armée le commandement de ces opérations contre le crime organisé.Une opération "a été déclenchée (à) Vila Kennedy, dans la Zone ouest de Rio de Janeiro (...) avec 900 hommes des Forces armées soutenus par des blindés, des aéronefs et avec des équipements lourds d'ingénierie", a annoncé dans un communiqué le commandant conjoint des forces de sécurité.L'opération "comporte le bouclage d'accès à la zone" et peut aussi impliquer dans l'espace aérien "des restrictions des vols des avions civils", ajoute le communiqué.Les militaires doivent aussi dégager les voies de circulation. Des trafiquants ont en effet posé en travers des rues de lourds obstacles, parfois avec du béton, pour empêcher le mouvement des forces de sécurité dans la grande favela.Samedi lors d'une précédente opération, les forces armées avaient déjà enlevé des barricades érigées en travers des rues, mais les trafiquants les avaient réinstallées quelques heures après le départ de l'armée.De son côté, la police "pourrait lancer des mandats d'arrêt" contre des suspects du crime organisé, ajoute le communiqué.Sur une place de la favela où se trouve un petit marché, un journaliste de l'AFP a vu une trentaine de militaires en treillis armés d'imposants fusils et un véhicule blindé en travers de la voie.Des convois transportant des militaires ont également été vus dans la favela. Des soldats arrêtaient des conducteurs de moto pour contrôler leur identité.