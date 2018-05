Brésil/Réduction du prix du diesel: Petrobras chute de 10% en Bourse

PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO

Sao Paulo - Les actions du Brésilien Petrobras chutaient jeudi matin de plus de 10% à la Bourse de Sao Paulo, au lendemain de la décision du groupe pétrolier d'Etat de réduire de 10% le prix du gazole pendant 15 jours, en réponse à une grève nationale des routiers.Vers 11H15 (14H15 GMT), les actions préférentielles de Petrobras perdaient 11,52% et les titres ordinaires 10,98%, tandis que l'indice de référence Bovespa cédait seulement 1,46%.A l'ouverture, les deux titres du groupe avaient été d'entrée pénalisés, s'effondrant de plus de 13%.L'entreprise publique a annoncé mercredi qu'elle réduirait de 10% le prix du gazole et qu'elle le maintiendrait à ce niveau pendant 15 jours, afin de faire baisser la pression dans le conflit social avec les routiers brésiliens, en grève nationale depuis lundi contre la hausse des prix de ce carburant."C'est une mesure exceptionnelle. Il ne s'agit pas d'un changement dans la politique de prix de l'entreprise", a expliqué Pedro Parente, président de Petrobras, lors d'une conférence de presse mercredi au siège social de l'entreprise à Rio de Janeiro."C'est une quinzaine de jours pour que le gouvernement parvienne à un accord avec les camionneurs", a ajouté le président du groupe, qui se réunit jeudi à Brasilia avec le président Michel Temer et ses principaux ministres.Les prix du diesel au Brésil ont fortement augmenté récemment en raison de la hausse du cours du pétrole et d'une nouvelle politique de tarifs de Petrobras.L'entreprise contrôlée par l'État considère sa nouvelle politique tarifaire comme un élément clé de sa stratégie de reconstitution de ses finances et de son image après avoir été impliquée dans le plus grand scandale de corruption du Brésil.js-ka/pt/eb(©AFP / 24 mai 2018 14h31)