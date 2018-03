Brésil: attaques contre des édifices publics dans le nord-est, trois morts (autorités)

Sao Paulo - Des administrations publiques ont été attaquées dans plusieurs villes du nord-est du Brésil, avec notamment des échanges de tirs qui ont fait trois morts à Fortaleza, ont annoncé dimanche les autorités locales.A Fortaleza, capitale de l'Etat de Ceara, plusieurs bâtiments de l'administration ont été attaqués et cinq autobus ont été incendiés samedi et dimanche, a indiqué dans un communiqué le secrétariat à la sécurité publique de cet Etat.Trois délinquants présumés ont été tués dans échange de tirs avec la police, a déclaré le secrétariat.Deux autres villes de l'Etat de Ceara ont connu des attaques.Selon le portail d'information G1, des inconnus ont tenté d'incendier un bâtiment des forces de sécurité à Sobral, dans le nord de l'Etat, et des dizaines de véhicules ont été incendiés sur un site administratif à Cascavel, sur la côte Atlantique.Six personnes ont été arrêtées, ont annoncé les autorités de l'Etat, qui n'ont pas immédiatement avancé d'hypothèses sur l'identité des auteurs de ces violences.Selon des informations publiés dans les médias locaux, ces attaques pourraient constituer des représailles des milieux de la criminalité organisée au brouillage de la téléphonie mobile en prison."Nous vivons une crise sans précédent. Il est indéniable que les factions (criminelles, ndlr) se sont renforcées dans notre Etat et que nos prisons fonctionnent à présent comme des officines du crime", a déclaré le président du syndicat local des agents pénitentiaires, Valdomiro Barbosa, cité par l'agence de presse officielle Agencia Brasil.Confrontée à une vague sans précédent d'assassinats, Fortaleza est la capitale d'Etat la plus violente du Brésil. La ville a enregistré en 2017 une augmentation de 96,4% des homicides par rapport à 2016, selon des chiffres officiels.Cet accroissement très important est selon les experts une conséquence de la lutte que se livrent les bandes rivales de trafiquants de drogue qui s'affrontent dans la région.(©AFP / 26 mars 2018 01h33)