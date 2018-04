TWITTER

Sao Paulo - Deux partisans de l'ex-président brésilien Lula ont été blessés samedi à l'aube par des tirs visant une veillée de soutien à Curitiba (sud), où l'ancien chef de l'Etat est emprisonné, a dénoncé sa formation le Parti des Travailleurs (PT, gauche).Le PT a condamné "les tirs dont a été la cible le campement" samedi à l'aube "qui ont fait deux blessés, dont un grave, touché au cou".Cet homme a été admis en soins intensifs dans un hôpital de Curitiba, a précisé le PT, qui a qualifié cet incident d'"attentat"."Le fait qu'il n'y ait pas eu de morts ne diminue pas le fait qu'il y ait eu tentative d'homicide, motivée par la haine et la provocation de ceux qui n'acceptent pas cette veillée pacifique", a ajouté le communiqué du PT."Nous espérons que des mesures rigoureuses seront prises par les autorités", a affirmé sur Twitter Gleisi Hoffmann, présidente de cette formation fondée par Lula au début des années 1980.Luiz Inacio Lula da Silva, 72 ans, purge depuis le 7 avril une peine de 12 ans et un mois de prison pour corruption et blanchiment d'argent.Des partisans de l'icône de la gauche et des dirigeants du PT campent depuis à quelques centaines de mètres du siège de la police fédérale où Lula est incarcéré.Selon les premières informations des autorités, une personne aurait tiré à plusieurs reprises, touchant une cabine de toilettes chimiques dont les débris ont légèrement blessé une femme à l'épaule, explique le communiqué.Des douilles de 9 mm ont été retrouvées sur place, ajoute le texte.Après l'incident, la mairie de Curitiba a présenté samedi une nouvelle demande pour que Lula soit transféré dans un autre établissement qui permettrait de mieux gérer les problèmes de sécurité dans les environs.Le siège de la police fédérale, où l'icône de la gauche est incarcéré dans une cellule spéciale de 15m2 isolée d'autres détenus, n'est pas une prison conventionnelle et ne constitue normalement qu'une étape temporaire pour les condamnés avant d'être transférés vers une autre structure.Fin mars, peu avant son incarcération, une caravane électorale auquel il participait dans le sud du Brésil avait déjà été touchée par des tirs, sans pour autant faire de blessés.Lula a été accusé d'avoir accepté en guise de pots-de-vin un luxueux appartement dans une station balnéaire du sud du Brésil de la part d'OAS, une compagnie de BTP qui cherchait à obtenir des contrats auprès de l'entreprise pétrolière publique Petrobras.Très largement en tête dans les intentions de vote à la présidentielle d'octobre, il estime être victime d'un "procès politique" destiné à l'empêcher de se présenter à un troisième mandat. L'ex-président (2003-2010) nie toute culpabilité.pr/ja/tup-lg/cls(©AFP / 28 avril 2018 19h53)