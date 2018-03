Brésil: le sort de Lula entre les mains de deux tribunaux

PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO

Brasilia - Deux tribunaux tiennent entre leurs mains le sort de l'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva : l'un peut l'envoyer en prison dès la semaine prochaine, et le deuxième, la Cour suprême, peut au contraire l'en préserver pendant des mois.Lula, condamné à 12 ans et un mois de prison pour corruption et blanchiment d'argent, sera fixé lundi prochain sur son dernier recours, auprès du tribunal de deuxième instance de Porto Alegre (TRF4), a annoncé ce dernier mercredi.Si les trois juges de ce tribunal rejettent le recours, l'ancien dirigeant de gauche (2003-2010) pourrait être incarcéré après la publication du jugement, le jour même ou le lendemain.La session du tribunal de Porto Alegre (sud) sur son cas aura lieu lundi à 13H30 (16H30 GMT).Mais dès jeudi, la Cour suprême doit décider si Lula peut rester libre tant que durent les recours contre sa condamnation. Une décision en sa faveur lui éviterait la prison - même si le TRF4 rendait un jugement défavorable à son égard.La juridiction suprême peut en effet lui accorder un "habeas corpus préventif" au terme duquel il resterait en liberté tant que le dernier de tous les recours possibles contre sa condamnation n'aura pas été épuisé. Cela pourrait durer des mois, voire un an.L'audience de la Cour suprême a été annoncée mercredi à la surprise générale par Carmen Lucia, sa présidente, apparemment à la suite de pressions exercées par une partie des 11 juges de la juridiction, au nom de la "présomption d'innocence".Par ailleurs, même si Lula allait en prison, il n'est pas certain qu'il serait déclaré inéligible pour le scrutin d'octobre, cette décision incombant à la justice électorale.Le leader du Parti des travailleurs (PT), âgé de 72 ans, effectue actuellement une tournée électorale dans le sud du pays, qui doit se terminer le 28 mars à Curitiba. Lundi, au moment du jugement, il devrait se trouver à Foz de Iguazu, à la frontière avec l'Argentine et le Paraguay, si le programme prévu est respecté.A sept mois de l'élection présidentielle d'octobre, Lula est le grand favori des sondages, même s'il continue de diviser fortement les Brésiliens.L'icône de la gauche a été reconnue coupable d'avoir accepté un triplex en bord de mer de la part d'une entreprise de construction impliquée dans le gigantesque scandale autour du groupe public Petrobras, ce qu'il nie farouchement.js-ka-pt:jh(©AFP / 21 mars 2018 20h13)