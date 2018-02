Bretagne: la fréquentation touristique au plus haut depuis 2006

La Bretagne a enregistré 99,5 millions de nuitées touristiques en 2017, une fréquentation en hausse de 3,2% sur un an et la plus élevée depuis 2006, a indiqué mardi le comité régional du tourisme."L'avant saison, et surtout le mois d’avril, soutient cette croissance, avec +21% de nuitées enregistrées au printemps (et même +42% en avril)", souligne le comité régional du tourisme dans un communiqué.La fréquentation estivale, qui représente 62% des nuitées, est en revanche stable, le mois de septembre ayant souffert d'une "météo fraîche et pluvieuse".En 2006, la région avait enregistré 100,9 millions de nuitées touristiques.Tous les départements bretons affichent une hausse de fréquentation pour 2017, comprise entre 2,1% pour l'Ille-et-Vilaine et 4% pour le Morbihan.La fréquentation de l'hôtellerie progresse de 4,7%, atteignant 7,9 millions de nuitées, tandis que le camping gagne près de 10% avec 11,3 millions de nuitées.La fréquentation est également en hausse, plus modérée, dans les autres hébergements collectifs de tourisme."Sur les itinéraires cyclables de la région, les véloroutes et voies vertes, la fréquentation a augmenté de 6%", indique aussi le CRT.Enfin, la clientèle étrangère, qui représente environ 17% des nuitées régionales, enregistre une progression de 7% de nuitées en hôtellerie et de 4% en camping. "Les Espagnols, Italiens, Allemands et Néerlandais soutiennent cette croissance", selon le comité.(©AFP / 20 février 2018 10h06)