Brexit: David Davis exclut toute déréglementation "à la Mad Max"

Vienne - La Grande-Bretagne ne procèdera pas à une déréglementation "à la Mad Max" ni à un assouplissement des droits des travailleurs et des normes environnementales lorsqu'elle aura quitté l'Union européenne, a déclaré mardi le ministre du Brexit David Davis."Nous continuerons sur la base de nos acquis en matière de respect de normes élevées", a déclaré le ministre britannique en déplacement à Vienne, refusant l'idée d'un "nivellement pas le bas".M. Davis, dans un discours devant des chefs d'entreprise, a jugé infondées les craintes de voir la Grande-Bretagne plonger dans un "monde à la Mad Max tout droit sorti d'une fiction dystopique"."Franchement, le défi concurrentiel que nous rencontrerons au Royaume-Uni et dans l'Union européenne face au reste du monde (...) ne sera pas compensé par une réduction des normes, nous ne serons jamais moins chers que la Chine et nous n'aurons pas plus de ressources que le Brésil", a souligné le ministre.Au contraire, a-t-il poursuivi, au lieu d'assouplir les règles en vue de conquérir des avantages concurrentiels après le départ de la Grande-Bretagne de l'UE, le 29 mars 2019, le pays engagera une "course vers l'excellence" en matière de normes.Cette attitude, a déclaré M. Davis, permettra de créer la confiance nécessaire entre Londres et l'UE pour garantir une "reconnaissance mutuelle" des règlements et des institutions de chacun."Il sera crucial de garantir que notre futur partenariat économique soit aussi ouvert, et le commerce aussi harmonieux que possible", a ajouté le ministre du Brexit.Le discours de M. Davis s'inscrit dans le cadre d'une série d'interventions de membres du gouvernement britannique, y compris sa cheffe Theresa May, qui doivent exposer la vision des futures relations avec l'UE après le Brexit.Sitôt connue, la teneur de ces propos a été critiquée par le leader de la campagne anti-Brexit Open Britain, le député travailliste Chuka Umunna, selon lequel l'abaissement des normes fait au contraire partie des objectifs de certains ministres du gouvernement.La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, avait observé qu'il serait "absurde" que la Grande-Bretagne quitte l'UE sans "profiter de la liberté économique qu'elle apportera"."Le meilleur moyen de protéger et de renforcer les normes élevées qui existent dans ce pays est de rester dans le marché unique et l'union douanière", a estimé le député travailliste dans un communiqué.Les déclarations de M. Davis ont été bien accueillies par le ministre allemand des Finances Peter Altmaier qui a dit, lors d'un point presse à Bruxelles, y voir "non seulement une offre faite à l'UE" mais aussi "une réflexion profonde du Royaume-Uni sur ce qui est nécessaire pour maintenir l'économie européenne en bonne forme".En décembre, Londres et Bruxelles ont conclu un accord préliminaire sur leur divorce et les deux parties négocient actuellement sur la période de transition post-Brexit et la future relation qui unira les deux parties.Début février, le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier avait estimé que l'accord sur cette transition n'était "pas acquis", compte tenu de plusieurs désaccords.A Vienne, M. Davis s'est montré confiant dans la possibilité d'un accord dans les prochains mois: "tout ce que j'ai vu indique que c'est toujours d'actualité".(©AFP / 20 février 2018 14h04)