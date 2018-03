Brexit: Le Maire exclut d'intégrer les services financiers dans un accord

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a exclu mardi que les services financiers soient intégrés dans un accord de libre-échange que vont négocier Londres et Bruxelles pour l'après Brexit.Interrogé sur la BBC à l'occasion d'un déplacement à Londres, M. Le Maire a salué le discours "clair" tenu vendredi par Theresa May. La Première ministre britannique y a reconnu que les banques de son pays ne pourraient plus bénéficier du système du passeport financier qui leur permet de vendre leurs services dans toute l'Union européenne depuis le Royaume-Uni.Mais Mme May a aussi souhaité que les échanges de services entre le Royaume-Uni et l'UE soient inclus dans un "accord plus large" que les accords de libre-échange existant de par le monde et habituellement limités aux échanges de biens."Nous avons besoin d'un accord, d'un bon accord, mais nous devons éviter toute incompréhension" a observé M. Le Maire sur ce point. "Les services financiers ne peuvent être inclus dans un accord de libre-change pour de nombreuses raisons, liées à la stabilité et aux questions de supervision car les services financiers répondent à des règles très spécifiques", a-t-il expliqué.Le ministre français, qui devait rencontrer son homologue britannique Philip Hammond dans la journée, a mis en avant "un système alternatif, appelé les régimes d'équivalences" - des exemptions conférées par la Commission européennes pour permettre à des entreprises financières de pays non membres de l'UE de commercer au sein de l'union depuis leur propre pays.Il y a vu "la meilleure solution" pour les services financiers, même si les milieux d'affaires britanniques mettent en avant le fait que ces équivalences sont strictement encadrées et révocables.Interrogé sur son empressement à attirer à Paris des banques installées au Royaume-Uni quitte à endommager la City de Londres, M. Le Maire a assuré qu'il n'était pas "pour un Brexit dur" qui pousserait davantage de banques à quitter la place financière britannique, ni "pour un Brexit doux", mais pour un "Brexit juste"."Ce seront aux banques de décider" si elles veulent quitter Londres pour Paris, a observé le ministre, ajoutant simplement que "le temps est révolu où la France disait que la finance est l'ennemi".Lors d'une visite à Londres à novembre, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France, Valérie Pécresse, avait assuré que 2.500 emplois financiers étaient déjà promis pour sa région en provenance du Royaume-Uni, mais M. Le Maire n'a fourni pour sa part aucun chiffre.(©AFP / 06 mars 2018 11h28)