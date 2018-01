Brexit: M.Davis tente de rassurer les eurosceptiques sur la période de transition

Londres - Le ministre britannique chargé du Brexit David Davis a ardemment défendu vendredi devant des eurosceptiques la mise en place d'une période de transition, tout en reconnaissant des divergences de vues au sein du gouvernement sur la nature de cette transition.Au cours de son intervention devant les industriels du port de Teesport (nord de l'Angleterre), Davis Davis a présenté la période de transition comme "un pont vers le partenariat futur entre le Royaume-Uni et l'UE".Elle doit notamment permettre au pays de faire évoluer sa législation et de négocier des accords commerciaux avec des pays tiers comme avec l'UE, avant qu'ils entrent en vigueur à la fin de celle-ci."Pour la première fois depuis 40 ans, nous serons en mesure de sortir du cadre pour signer de nouveaux accords avec de vieux amis, et de nouveaux alliés, dans le monde entier", s'est-il réjoui.S'il a concédé que le Royaume devrait continuer à respecter les règles communautaires pendant la transition, il a également insisté sur le fait que ces engagements étaient réciproques. "L'Union européenne devra respecter nos droits et nos intérêts", a-t-il souligné.Il a affirmé que des mesures spécifiques seraient mises en place si de nouvelles lois européennes, adoptées pendant la période de transition, étaient "contraires aux intérêts britanniques".- Gouvernement "timide" -Enfin, David Davis a concédé qu'il existait des "visions différentes" au sein du gouvernement, et qu'il y aurait "des disputes sur la stratégie". Minorant ces désaccords, il a jugé que l'ensemble des ministres souhaitaient "un Brexit qui serve l'économie et la population britannique".La veille, Philip Hammond a affirmé que son pays souhaitait "la relation commerciale la plus étroite possible" avec l'UE après le Brexit, lors du Forum économique mondial à Davos. Et suggéré que le Royaume-Uni ne s'éloignerait que "très modestement" de l'économie européenne après la sortie.Ces propos ont été désavoués par la Première ministre conservatrice Theresa May, dont un porte-parole a affirmé que la volonté de Londres de quitter le marché unique et l'union douanière "ne peuvent être décrits comme des changements très modestes".Ces tensions interviennent alors que les 27 autres pays de l'UE s'apprêtent à approuver la semaine prochaine leur position officielle en vue des discussions avec le Royaume-Uni pour définir précisément ce que sera la période de transition.Pendant ces discussions, le gouvernement britannique devra également chercher à s'accorder avec sa propre majorité.Selon un sondage réalisé par le centre de recherche du Mile End Institute, 74% des députés conservateurs sont opposés au maintien de la liberté de circulation au Royaume-Uni pendant la transition, et 63% d'entre eux refusent le maintien de la juridiction de la Cour européenne de justice.A la tête d'un groupe d'un cinquantaine de députés pro-Brexit au sein des Tories, Jacob Rees-Mogg a accusé le gouvernement d'être "timide" dans son approche des négociations, estimant que ce dernier ne cherchait qu'à "limiter les dégâts".(©AFP / 26 janvier 2018 18h50)