Brexit: la "seule option viable", prolonger le maintien dans l'union douanière (députés)

Londres - La "seule option viable" pour le Royaume-Uni est de prolonger son maintien dans l'union douanière européenne après la période de transition post-Brexit, face à l'incapacité du gouvernement à proposer un scénario alternatif, estime jeudi un rapport parlementaire britannique."En l'absence de tout autre plan, une telle prolongation sera la seule option viable", souligne ce rapport multipartite, très critique, de la Commission de la chambre des Communes sur la sortie de l'Union européenne.Le Royaume-Uni doit quitter l'UE en mars 2019 tout en restant dans l'union douanière pendant une période de transition jusqu'à fin 2020, le temps de mettre en place un nouveau partenariat.Cependant, l'inquiétude grandit quant à la date de mise en place d'un nouveau système douanier car Londres n'a pas encore tranché sur la solution qu'il souhaite proposer à Bruxelles.Deux options sont sur la table. L'une, dite de "facilitation maximale", serait une solution notamment technologique destinée à conserver la fluidité des échanges avec l'UE. L'autre prendrait la forme d'un accord douanier dans lequel le Royaume-Uni percevrait les taxes douanières au nom de l'UE pour les biens transitant sur son territoire mais destinés au marché des 27, tout en appliquant ses propres taxes pour ceux destinés au pays.Il est "hautement insatisfaisant" que le gouvernement doive encore s'accorder sur le modèle commercial et douanier qu'il souhaite mettre en place après le Brexit, a dénoncé la commission parlementaire."Vingt-trois mois après le référendum (sur la sortie de l'UE) et quatorze mois après le déclenchement de l'article 50 (du traité de Lisbonne, déclenchant le processus de sortie, ndlr), nous ne savons toujours pas quelle sera la future relation du Royaume-Uni avec l'UE en ce qui concerne le commerce, les services, la sécurité, la défense, la protection des consommateurs, les données, les droits de diffusion et beaucoup d'autres choses", a regretté le président de la commission, Hilary Benn.L'idée d'étendre la période de transition a été évoquée à plusieurs reprises ces dernières semaines, notamment par le ministre chargé des Entreprises Greg Clark. Un scénario officiellement exclu par la Première ministre Theresa May.Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste, dans l'opposition, a une nouvelle fois plaidé pour une nouvelle union douanière avec l'UE après le Brexit, couplée à "une relation nouvelle et forte" avec le marché unique européen, dans un discours prononcé jeudi à la Queen's University de Belfast.Il a ajouté que le Labour ne soutiendrait pas un accord avec Bruxelles qui entraînerait "le retour à une frontière dure" entre la province britannique d'Irlande du Nord et la république d'Irlande voisine, membre du bloc européen."Une frontière ouverte symbolise la paix, deux communautés vivant et travaillant ensemble après des années de conflit", a-t-il dit.(©AFP / 24 mai 2018 12h55)