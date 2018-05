FACEBOOK

Londres - La Commission électorale britannique a infligé vendredi au mouvement pro-Brexit Leave.EU une amende de 70.000 livres (79.000 euros) pour de multiples irrégularités dans le financement de sa campagne pour le référendum sur la sortie de l'Union européenne de juin 2016."Leave.EU n'a pas fait état correctement de ce qu'il a dépensé lors du référendum européen", "dépassé son plafond de dépenses" d'au moins 10% et "produit des déclarations de dépenses et de transactions incomplètes et inexactes", indique la Commission dans un communiqué.Elle ajoute avoir "des motifs raisonnables de soupçonner que la personne responsable de Leave.EU a commis des infractions pénales", et dit avoir signalé cette personne à la police londonienne. Selon la presse britannique, il s'agirait de Liz Bilney, patronne du mouvement."Ce sont des infractions graves. Le niveau de l'amende que nous avons imposé a été limité par le plafonnement des amendes de la Commission", a souligné Bob Posner, un responsable de l'organisme électoral.Leave.EU se voit notamment reproché de ne pas avoir déclaré des paiements effectués au cabinet américain de conseil en communication stratégique Goddard Gunster.Aucune manquement n'a en revanche été constaté concernant les liens entre le mouvement et la société britannique Cambridge Analytica (CA), accusée d'avoir collecté et exploité sans leur consentement les données personnelles de près de 90 millions d'utilisateurs de Facebook à des fins politiques.La commission indique que les relations entre CA et Leave.EU en sont restées à des contacts exploratoires.Leave.EU a répliqué qu'il contesterait devant la justice les conclusions de la Commission. "Nous considérons l'annonce de la Commission électorale comme une attaque politiquement motivée contre le Brexit et les 17,4 millions de personnes qui ont défié l'establishment pour voter pour une Grande-Bretagne indépendante", a déclaré le fondateur du mouvement, le millionnaire britannique Arron Banks.M. Banks doit être entendu le 12 juin par un commission du parlement britannique enquêtant sur le phénomène des "fake news".Leave.EU a vu le jour en 2015 pour défendre une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Soutenue par l'ancien leader du parti europhobe Ukip, Nigel Farage, elle n'avait pas été choisie par la Commission électorale pour être la campagne officielle du camp des pro-Brexit.Mais le mouvement, très présent sur les réseaux sociaux et axant sa campagne sur un fort sentiment anti-establishment, avait été décisif dans le vote des Britanniques en faveur d'un Brexit lors du référendum du 23 juin 2016. Il reste actif aujourd'hui et milite pour un Brexit dur.eg/fb/mct(©AFP / 11 mai 2018 12h32)