Bruxelles - Le négociateur en chef du Brexit pour l'UE, Michel Barnier, a salué vendredi la "clarté" apportée selon lui par le discours de la Première ministre britannique Theresa May sur les souhaits du Royaume-Uni concernant leur relation future."Je salue le discours de Theresa May", a réagi M. Barnier sur Twitter, peu après la prise de parole à Londres de la dirigeante britannique, à qui les Européens reprochaient depuis plusieurs semaines une position trop floue sur ce point."La clarté au sujet du Royaume-Uni quittant le marché unique et l'union douanière, ainsi que la reconnaissance de compromis éclaireront les lignes directrices du Conseil européen" pour un futur accord de libre-échange, a-t-il ajouté.Le président du Conseil européen, Donald Tusk, doit publier la semaine prochaine ces "lignes directrices" sur lesquelles les 27 devront s'entendre entre eux. Elles constitueront ensuite le mandat de négociation de Michel Barnier pour convenir avec Londres du cadre de leur relation future.Un accord séparé sur ce point, sous la forme d'une "déclaration politique", devra accompagner le traité de divorce entre l'UE et le Royaume-Uni, dont Bruxelles a publié mercredi une première ébauche.Theresa May a reconnu vendredi que son pays n'aurait pas tout ce qu'il veut dans les négociations sur sa sortie de l'UE. Elle a plaidé pour un accord de libre-échange "le plus large possible", "couvrant plus de secteurs et avec davantage de coopération que n'importe quel accord de libre-échange dans le monde aujourd'hui".Le chef de file des eurodéputés conservateurs du PPE au Parlement européen, Manfred Weber, s'est de son côté exprimé de manière plus négative que M. Barnier après le discours de Mme May."Après ce que j'ai entendu aujourd'hui, je suis encore plus inquiet", a écrit M. Weber sur le réseau social Twitter."Je ne vois pas comment on pourrait conclure un accord sur le Brexit si le gouvernement britannique continue de faire l'autruche comme cela", a ajouté M. Weber, qui fait partie de la même famille politique que les présidents de la Commission et du Conseil européen, Jean-Claude Juncker et Donald Tusk.(©AFP / 02 mars 2018 16h22)