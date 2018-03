Strasbourg - Les eurodéputés ont estimé mercredi que l'Union européenne devrait passer par un "accord d'association" avec le Royaume-Uni après son départ, sur le modèle de ceux qu'elle a conclus avec l'Ukraine ou la Géorgie."Un accord d'association entre l'UE et le Royaume-Uni pourrait fournir un cadre approprié à leurs futures relations", est-il écrit dans une résolution votée par 544 eurodéputés, contre 110 et 51 absentions.Cette association serait fondée sur quatre domaines : "Les relations commerciales et économiques, la sécurité intérieure, la coopération dans le domaine des affaires étrangères et de la défense et une coopération thématique, par exemple en matière de projets transfrontaliers de recherche et d'innovation".Les eurodéputés ont jugé qu'un tel cadre "devrait inclure une gouvernance cohérente, dotée d'un mécanisme solide" de règlement des différends.Le coordinateur du Parlement européen sur le sujet du Brexit, le Belge libéral Guy Verhofstadt, s'est dit convaincu, au vu de ses derniers échanges avec le gouvernement britannique, que Londres "verrait les avantages d'une telle approche".Le futur cadre des relations entre l'UE et le Royaume-Uni ne doit pas "permettre une approche sectorielle (choix à la carte des législations européennes)", ont mis en garde les eurodéputés face au souhait des Britanniques d'avoir des accords de libre-échange leur permettant un certain accès au marché intérieur après le Brexit."Nous partageons la même analyse", a réagi le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, Michel Barnier, qui a pris acte de la résolution des députés européens."Quand on voit les +lignes rouges+ tracées par le Royaume-Uni (qui veut être en dehors de l'union douanière du marché unique), cela signifie une seule chose : un accord de libre-échange", a-t-il réaffirmé."Mais je pense que nous avons bien plus à faire avec le Royaume-Uni à long terme que du commerce seulement", a plaidé M. Barnier.A environ un an de la sortie effective du Royaume-Uni de l'UE, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a jugé mardi à Strasbourg qu'il était temps de passer des "discours" sur le Brexit à leur traduction dans des textes juridiques afin d'organiser concrètement le retrait de ce pays et sa future relation avec l'UE.Au cours d'un sommet à Bruxelles, les 22 et 23 mars, les dirigeants européens sont censés adopter leur position sur le cadre de la relation post-Brexit avec le Royaume-Uni, notamment sur le plan commercial.(©AFP / 14 mars 2018 19h14)