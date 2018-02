Brexit: "pas possible" d'avoir une période de transition à durée indéterminée, selon l'UE

Bruxelles - Le négociateur en chef du Brexit pour l'UE, Michel Barnier, a prévenu mardi qu'il n'était "pas possible" d'envisager une période de transition sans date limite après le divorce avec le Royaume-Uni, programmé fin mars 2019, lors d'une conférence de presse à Bruxelles."Nous avons proposé logiquement qu'elle se termine le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni souhaite, nous semble-t-il, garder ouverte cette durée, ce qui n'est pas possible", a déclaré M. Barnier à l'issue d'une réunion avec des ministres des Etats membres de l'UE.M. Barnier a fait un point avec les 27, au nom desquels il négocie avec Londres, sur l'état de ces discussions et sur un texte qu'il doit publier mercredi, première ébauche juridique de "l'accord de retrait" du Royaume-Uni.Ce texte, "de 168 articles et 120 pages", contiendra notamment le contenu de l'accord trouvé en décembre sur trois sujets clés du divorce: le sort des citoyens expatriés, le règlement financier du divorce et l'avenir de la frontière irlandaise.Il doit aussi organiser la période de transition post-Brexit souhaitée par Londres pour éviter les conséquences d'une rupture brutale, en attendant que soient conclus des accords commerciaux entre l'UE et le Royaume-Uni."Il est clair que la période de transition doit être courte, nous avons proposé 21 mois pour nous caler" sur le budget pluriannuel de l'UE, en vigueur jusqu'à fin 2020, a rappelé le négociateur européen."Nous entendons (côté britannique, ndlr) des propos disant qu'on pouvait ne pas mettre de terme" précis à cette période, la laissant ouverte dans les accords à venir, a-t-il ajouté avant de rejeter cette possibilité.Outre cette question de la durée de la transition, Michel Barnier a également énuméré de nombreuses autres divergences persistantes, y compris sur les trois dossiers qui ont fait l'objet d'un accord préliminaire en décembre.Pendant la transition, toutes les règles de l'UE devront êtres appliquées par le Royaume-Uni et "nous ne pouvons pas accepter le risque de divergence réglementaire", a-t-il mis en garde."La liberté de circulation sera maintenue", a explicité M. Barnier, insistant sur la nécessité que les droits des citoyens européens arrivant au Royaume-Uni pendant la transition devaient être les mêmes qu'avant le retrait britannique, fin mars 2019, un point contesté par Londres.Du fait des nombreux points de désaccords qui subsistent, "la transition n'est pas acquise", a répété le Français, se disant prêt "à en parler rapidement" avec son homologue britannique David Davis."La question irlandaise ne peut pas rester en suspens", a-t-il aussi souligné, indiquant que les Européens allaient traduire sur le papier un passage délicat de l'accord d'étape conclu en décembre avec Londres sur l'Irlande.Il stipulait qu'en l'absence d'une solution évitant le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord, Londres maintiendrait un "alignement complet" avec les règles du marché unique et de l'union douanière sur lesquelles sont basées la coopération Nord-Sud et l'Accord de paix irlandais de 1998.L'UE compte boucler d'ici l'automne l'accord "sur les conditions d'un retrait ordonné" du Royaume-Uni, a rappelé son négociateur en chef.Ce texte doit être accompagné d'une "déclaration politique" définissant le cadre de la relation future entre les deux parties, après le Brexit et l'éventuelle transition, sur laquelle les négociations n'ont pas encore démarré.(©AFP / 27 février 2018 15h10)